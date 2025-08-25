Pedro Pascal contó a qué se dedicaría si no fuera actor y su respuesta sorprendió a todos: ‘Me enamoraría de algunos pacientes’

Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us e integrante de Los Cuatro Fantásticos, vivió años de incertidumbre antes de alcanzar la fama en Hollywood. Durante su juventud, enfrentó una etapa en la que no lograba conseguir papeles estables, situación que lo llevó a cuestionarse su permanencia en el mundo de la actuación.

El actor chileno recordó en una entrevista con Vanity Fair que, al llegar a los 30 años, pensó que su carrera estaba terminada. “A los 30 se suponía que tendría una carrera. Después de los 29, sin carrera, significaba que estaba acabado, definitivamente”, afirmó.

Por entonces, acumulaba pequeños papeles en televisión, como uno en la serie Buffy, la cazavampiros, trabajo que llegó cuando solo tenía $7 en el banco. En ese mismo periodo, sufrió la pérdida de su madre en circunstancias trágicas, un hecho que lo marcó profundamente.

Ante la falta de oportunidades, consideró otras salidas profesionales. “Constantemente me preguntaba si debía dejarlo todo”, reconoció. “Probablemente, me enamoraría de algunos pacientes, así que quizás no era el mejor plan”, dijo con sinceridad al referirse a la idea de estudiar enfermería. También mencionó que pensó en dar clases de teatro.

La familia fue su mayor apoyo en los momentos más difíciles

Su hermana mayor, Javiera Balmaceda, ejecutiva de Amazon Studios, afirmó que la familia nunca permitió que abandonara su sueño. Desde que tenía cuatro años, Pedro decía que quería ser actor. Cuando expresó su intención de estudiar enfermería o convertirse en profesor de teatro, sus hermanos insistieron en que continuara su camino artístico.

Entre quienes lo sostuvieron emocional y económicamente en los años más complicados se encuentra Sarah Paulson, su mejor amiga desde los tiempos en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. La actriz estadounidense lo ayudó en varias ocasiones con dinero, incluso con viáticos suyos, para que pudiera subsistir mientras luchaba por lograr una oportunidad.

Su visión sobre la fama cambió con el tiempo

Hoy, con 50 años, Pedro Pascal aseguró que su percepción sobre la fama evolucionó con la edad. “Al llegar a los 40 me sentí adulto y empoderado. Con cincuenta me sentí mucho más vulnerable. ¡Qué locura que un hombre de 50 años tenga toda esta atención!”, expresó a Esquire.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.