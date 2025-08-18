Viva

¿Cuándo estará disponible en Disney+ la película ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’?

La cinta marca el inicio de una nueva etapa en el UCM, pero el estreno en Disney+ no sería tan inmediato como muchos desean

Por El Comercio / Perú / GDA
“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” debutó en cines en julio de 2025. Su llegada a Disney+ podría darse en octubre o noviembre.
"Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos" debutó en cines en julio de 2025. Su llegada a Disney+ podría darse en octubre o noviembre.







