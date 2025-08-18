¿Cuándo estará disponible en Disney+ la película ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’?

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” debutó en cines en julio de 2025. Su llegada a Disney+ podría darse en octubre o noviembre.

La película Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos se estrenó en cines el 25 de julio de 2025. Esta producción representa el ingreso formal de los Cuatro Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con un reparto conformado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Este largometraje marca el inicio de la Fase 6 del UCM y prepara el terreno para el desenlace de la Saga del Multiverso, que concluirá en 2027 con Avengers: Secret Wars. También contará con las actuaciones de Ralph Ineson como Galactus y Julia Garner como Silver Surfer.

¿Cuándo estaría disponible para alquiler digital?

Antes de su inclusión en Disney+, las películas de Marvel Studios suelen llegar a plataformas de alquiler y compra digital. Si se mantiene la estrategia aplicada a producciones como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o Ant-Man and the Wasp: Quantumanía, el lanzamiento digital podría ocurrir entre 60 y 70 días después del estreno en cines.

Con base en ese cálculo, el filme estaría disponible en Apple TV, Amazon Prime Video o YouTube Movies entre finales de setiembre y comienzos de octubre de 2025.

¿Cuándo podría llegar a Disney+?

Aunque Disney y Marvel no han emitido un anuncio oficial, los últimos estrenos del UCM han seguido un patrón. Las películas suelen llegar a Disney+ entre 90 y 100 días después de su estreno cinematográfico.

En ese caso, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos podría integrarse al catálogo de Disney+ entre finales de octubre y principios de noviembre de 2025. Sin embargo, este calendario podría variar si la película logra un alto rendimiento en taquilla, lo cual es posible debido a la anticipación del público y al atractivo del elenco.

¿Por qué podría retrasarse el estreno en streaming?

Marvel Studios mantiene como prioridad el éxito comercial en salas de cine. Producciones como Spider-Man: No Way Home tardaron meses en llegar al streaming debido a su desempeño en taquilla. Si Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos repite ese fenómeno, su lanzamiento en Disney+ podría postergarse.

