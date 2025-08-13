Tecnología

¿Cómo comprar en Temu? Acá la guía completa

Conozca cómo comprar productos en Temu, la plataforma que ha ganado popularidad por sus precios bajos y envíos sencillos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Paso a paso para comprar en Temu, la tienda online que ofrece productos de bajo costo y envíos directos sin trámites aduaneros. (NICOLAS TUCAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTemuCompras en línea
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.