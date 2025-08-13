¿Entrenadores Pokémon en Costa Rica? Ocho ticos clasificaron al Mundial Pokémon 2025 y podrían ganar hasta $50.000

Ocho ticos jugarán en el Mundial Pokémon 2025, con premios de hasta $50.000 para los mejores de cada categoría.

Costa Rica tendrá representación en el Campeonato Mundial Pokémon 2025, que se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de agosto en el Anaheim Convention Center, en California, Estados Unidos.

Ocho costarricenses lograron su pase a la competencia, donde se enfrentarán a los mejores jugadores del mundo por una bolsa de premios que supera los $2 millones.

Los clasificados nacionales competirán en las modalidades de juego de cartas coleccionables (JCC) y videojuegos Pokémon, dos de las categorías más populares del torneo.

LEA MÁS: Atención padres: YouTube utilizará la IA para verificar la edad y activar protecciones a menores

Clasificados costarricenses

En la modalidad de JCC, categoría Masters, participarán Steven Salas y Robert Acuña. En la categoría Junior, los clasificados son Leonardo Marín y Amit Lefler.

Por su parte, en la categoría de videojuegos, Max Morales Castro, Víctor David Rodríguez y Jean López competirán en la división Masters, mientras que Annk Isaac Rodríguez lo hará en la categoría Senior.

Premios en disputa

Los premios varían según la categoría y la posición alcanzada. En la categoría JCC, el primer lugar recibirá $50.000, el segundo lugar $30.000 y los puestos del tercero al cuarto obtendrán $20.000. Los premios disminuyen progresivamente hasta los $5.000 para quienes se ubiquen entre los lugares 17 y 32.

En videojuegos, el primer lugar ganará $30.000, el segundo $20.000, los puestos tercero y cuarto $15.000 y del quinto al octavo $10.000. Quienes finalicen entre el noveno y el decimosexto lugar recibirán $5.000.

Los jugadores menores de edad que obtengan premios superiores a $5.000 podrán optar entre una beca o una tarjeta prepago Visa con el dinero. Los mayores de edad podrán elegir entre efectivo o beca en montos iguales.

Sobre el Campeonato Mundial

El Campeonato Mundial Pokémon representa la cúspide del circuito competitivo de esta franquicia. Cada año, los mejores jugadores del mundo se dan cita en el evento para disputar el título de Campeón Mundial Pokémon y asegurar su lugar en la edición del año siguiente, que en 2026 se celebrará en San Francisco, California.

La clasificación se obtiene a través de puntos acumulados en competencias oficiales durante el año, además de los puestos alcanzados en campeonatos regionales e internacionales.

Cada competidor recibirá un kit de bienvenida conmemorativo, como parte de su participación en este torneo de élite.

LEA MÁS: Meta pagó $250 millones a joven genio de 24 años para reforzar su área de inteligencia artificial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.