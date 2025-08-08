¿Cuándo llega ‘Lilo y Stitch’ a Disney+? Aquí la fecha de estreno oficial y todos los detalles

Disney+ confirma el estreno del remake de “Lilo & Stitch” para setiembre de 2025. Conozca los detalles del reparto y cómo verlo.

La plataforma Disney+ estrenará el live-action de Lilo & Stitch el miércoles 3 de setiembre de 2025 en América Latina. El anuncio llega tras el éxito que la película obtuvo en cines, donde logró recaudar más de $1.000 millones, siendo la primera producción del año en alcanzar esa cifra.

Dirigida por Dean Fleischer Camp, la nueva versión adapta el filme animado de 2002. La historia sigue a Lilo Pelekai, una niña hawaiana de seis años que vive con su hermana mayor, Nani, después de la muerte de sus padres. Lilo encuentra compañía en Stitch, una criatura extraterrestre creada para causar caos, pero que termina descubriendo el valor de la familia.

LEA MÁS: El nuevo guardián de Annabelle: un influencer compró la muñeca y la casa de los Warren

El elenco lo conforman Maia Kealoha, en su primera actuación como Lilo, junto con Sydney Elizebeth Agudong como Nani. También participan Tia Carrere, Courtney B. Vance, Billy Magnussen, Zach Galifianakis y Chris Sanders, quien vuelve a prestar su voz a Stitch.

La producción mantiene los temas musicales del clásico animado, incluyendo canciones de Elvis Presley, y suma nuevos arreglos realizados por Bruno Mars. Además, coros de niños hawaianos acompañan la banda sonora para reforzar la identidad cultural de la historia.

Con una duración de 1 hora y 48 minutos, el filme recibió una clasificación PG, ideal para disfrutarlo en familia. Los efectos especiales creados mediante CGI recrean a Stitch de manera realista, aunque algunos cambios argumentales han generado discusión entre los seguidores de la versión original.

Para acceder a la película, se requiere una suscripción activa a Disney+, que en Costa Rica ofrece los siguientes planes:

Plan Estándar : $13,49 al mes

: $13,49 al mes Plan Premium: $17,99 al mes

Ambas opciones permiten disfrutar del contenido completo, con diferencias en calidad de imagen y dispositivos simultáneos.

Con este lanzamiento, Disney fortalece su catálogo de remakes en acción real, como lo hizo anteriormente con La Sirenita y El Rey León, y revive una de sus historias más emotivas y culturales.

LEA MÁS: ¿Por qué todo el mundo quiere probar el chocolate Dubái?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.