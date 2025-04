¿Cuándo se estrena Lilo & Stitch en Costa Rica? Todo lo que necesita saber del live-action

La nueva versión de Lilo & Stitch llegará a los cines de Costa Rica el próximo 23 de mayo. Este estreno genera alta expectativa entre los seguidores de Disney, quienes ven en esta adaptación la oportunidad de revivir una historia que marcó a una generación.

La película original se estrenó en 2002. Con el tiempo, se convirtió en un clásico animado. Disney decidió traer de vuelta esta historia para aprovechar el auge de las adaptaciones live-action.

LEA MÁS: El regreso de ‘Lilo & Stitch’ en ‘live-action’: Vea el primer tráiler de la película

La compañía ha tenido éxito con esta estrategia en películas como La bella y la bestia (2017) y El libro de la selva (2016).

En un principio, la producción de Lilo & Stitch se planeó para la plataforma Disney+. No obstante, la popularidad del proyecto llevó a la compañía a modificar su estrategia y optar por un estreno en cines. Esta decisión busca captar la atención de un público más amplio y aprovechar el valor nostálgico del título.

La dirección del filme estuvo a cargo de Dean Fleischer Camp, reconocido por su trabajo en la película nominada al Óscar Marcel the Shell with Shoes On. El guion lo desarrollaron Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes, quienes buscaron mantener la esencia de la historia original.

Durante su producción, la película enfrentó diversos obstáculos. En julio de 2022, un incendio afectó el set de grabación, lo que provocó un atraso. Más adelante, la huelga de guionistas y actores en 2023 detuvo temporalmente las filmaciones, lo que retrasó aún más la fecha de estreno.

Disney continúa reforzando su enfoque hacia la nostalgia, al traer de vuelta personajes que han logrado conectar con varias generaciones. En esta ocasión, el protagonista será Stitch, un extraterrestre carismático y rebelde que ha conquistado a públicos de todas las edades. Su regreso en esta nueva versión apunta a convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.