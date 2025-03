¿Cuándo sale ‘Lilo & Stitch’ en ‘live-action’?

Uno de los live-actions más esperados de Disney llegará pronto a la pantalla grande. Lilo & Stitch genera gran expectativa, pues muchos consideran que podría ser una de las mejores adaptaciones. La película original se estrenó en 2002 y, más de dos décadas después, sigue evocando nostalgia e ilusión.

El estreno en Costa Rica está previsto para el 23 de mayo.

Inicialmente, el proyecto estaba pensado para la plataforma Disney+, pero la popularidad de la película llevó a la compañía a optar por su estreno en cines. Esta estrategia forma parte del plan de Disney para revivir sus clásicos, tras éxitos como La bella y la bestia (2017) y El libro de la selva (2016).

El ‘live-action’, de ‘Lilo & Stitch’, se estrenará en Costa Rica el 23 de mayo. (Disney/Disney)

La película está dirigida por Dean Fleischer Camp, cineasta reconocido por el filme nominado al Óscar Marcel the Shell with Shoes On. El guion estuvo a cargo de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.

La producción enfrentó múltiples retrasos. En julio de 2022, un incendio en el set afectó las grabaciones. Luego, la huelga de guionistas y actores de 2023 detuvo temporalmente la filmación, lo que pospuso aún más la fecha de estreno.

Con este remake, Disney refuerza su apuesta por la nostalgia al traer de vuelta personajes que han marcado a generaciones. Stitch, con su personalidad rebelde y carismática, sigue siendo un favorito del público. Su regreso en este nuevo formato apunta a convertirse en un éxito en taquilla.