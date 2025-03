El regreso de ‘Lilo & Stitch’ en ‘live-action’: Vea el primer tráiler de la película

Uno de los live actions más esperados por los fanáticos de Disney llegará pronto a la pantalla grande. El primer vistazo de Lilo & Stitch ya genera muchas emociones , pues se espera que sea una de las mejores adaptaciones. La película original de estos dos entrañables personajes se estrenó en 2002 y, 23 años después, sigue evocando nostalgia e ilusión.

Este martes, Disney lanzó el primer tráiler de la tan esperada adaptación en acción real del clásico animado, cuyo estreno está previsto para el 23 de mayo en Costa Rica. El adelanto muestra por primera vez cómo lucen los personajes principales y recrea escenas icónicas de la película original.

Este comienza con la protagonista, Lilo Pelekai (interpretada por Maia Kealoha) pidiendo un deseo a una estrella fugaz: tener un mejor amigo. A la par, el tráiler muestra la fuga de Stitch desde una estación espacial, acompañado del clásico Hawaiian Roller Coaster Ride y de canciones de Elvis Presley.

Entre las escenas recreadas destacan la de Lilo bailando hula y otra en la que los protagonistas se divierten en un automóvil de juguete rosa, evocando directamente imágenes de la cinta de 2002, que se quedaron grabadas en la memoria de los espectadores.

Maia Kealoha, la actriz que interpreta a Lilo Pelekai, es una joven talentosa que hace su debut en el cine con esta adaptación en acción real de 'Lilo & Stitch'. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La película está dirigida por Dean Fleischer Camp, conocido por el filme nominado al Óscar Marcel the Shell with Shoes On y el guion fue realizado por Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes.

Además de Kealoha como Lilo, el elenco incluye a Sydney Elizebeth Agudong como Nani Pelekai, la hermana mayor y guardiana de la protagonista. Completan el reparto Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham y Chris Sanders.

Esta nueva versión mantiene intacta la esencia de la historia original: dos hermanas huérfanas que luchan por adaptarse a una vida sin sus padres y que deciden adoptar a una criatura extraterrestre, la cual rápidamente se convierte en el inseparable compañero de Lilo, a pesar de los problemas que ocasiona.

Disney estrenó recientemente otras adaptaciones en acción real como: Mufasa: The Lion King, la precuela de El Rey León, y pronto llegará Blanca Nieves, protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot.