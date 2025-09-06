Kristin Cabot, la mujer captada con otro hombre por la ‘kiss cam’ en concierto de Coldplay, se divorcia

La directora de RR. HH. de Astronomer estuvo casada con otro CEO desde 2023.

Una escena captada por la kiss cam durante un concierto de Coldplay provocó consecuencias inesperadas en la vida personal de sus protagonistas.

La grabación, que se volvió viral en redes sociales, mostró a Kristin Cabot junto al antiguo CEO de Astronomer Andy Byron, lo que desató una ola de comentarios.

Ambos estaban casados con otras personas. Sin embargo, tras la exposición pública del episodio, los matrimonios de Cabot y Byron llegaron a su fin, según reportó el diario Daily Mail.

En declaraciones citadas por ese medio, Kristin Cabot afirmó que su esposo era una persona egocéntrica y obsesionada con el dinero. Además, se refirió al desenlace como una forma de karma.

“Es un ególatra obsesionado con el dinero. A eso le llamo karma”, declaró Kristin Cabot.

La situación ocurrió en el Gillette Stadium de Boston, donde se congregaron más de 50.000 personas.

Accidentalmente exponen infidelidad en concierto de Coldplay

La pareja trabajaba en la misma empresa. Andy Byron fue director ejecutivo de Astronomer, mientras que Kristin Cabot ocupaba un puesto en el área de Recursos Humanos.

La reacción se intensificó cuando el vocalista de la banda británica, Chris Martin, los mencionó desde el escenario. El cantante los describió como una pareja “tímida”, lo que aumentó la curiosidad del público y amplificó la atención en redes sociales.

El escándalo se amplificó cuando se supo que Andy Byron, además de protagonizar el beso, gastó cerca de $250.000 en contenido de OnlyFans, lo cual también contribuyó a que su entonces esposa, Megan Kerrigan, decidiera poner fin al matrimonio. La pareja tenía dos hijos.

En medio de esta exposición mediática, ambas relaciones conyugales se desmoronaron.

