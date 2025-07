¿Por qué Kristin Cabot sigue en su cargo tras el escándalo con el CEO de Astronomer?

La compañía Astronomer, con sede en Nueva York, vive momentos de tensión tras el escándalo que involucra a su jefa de Recursos Humanos, Kristin Cabot, y al exdirector ejecutivo, Andy Byron. Ambos fueron captados en una situación comprometedora durante un concierto de Coldplay en el estadio Gillette, en las afueras de Boston.

La escena apareció en la pantalla gigante del espectáculo y rápidamente se viralizó. A raíz de esto, Byron dejó su cargo de manera inmediata. Sin embargo, Cabot se mantiene en la compañía, aunque se encuentra suspendida.

Según explicó el medio The New York Post, expertos legales indicaron que despedir a una ejecutiva de alto nivel como Cabot no es tan sencillo, incluso cuando el caso alcanza notoriedad pública. Añadieron que hay aspectos contractuales y procesos internos que deben respetarse antes de tomar decisiones definitivas.

La empresa confirmó que abrió una investigación interna sobre lo ocurrido. Tanto Byron como Cabot estarían casados con otras personas, según publicaciones en redes sociales, lo cual añadió complejidad al caso.

Aunque Byron era su superior, no se ha demostrado que la relación haya sido no consensuada o que mediara alguna presión laboral. Consultados por ese medio, abogados especializados en derecho laboral coincidieron en que aún no existen elementos suficientes para una demanda.

Uno de los abogados consultados comentó que si Recursos Humanos había autorizado alguna parte de la relación o interacción, podrían existir pruebas documentadas que obliguen a sanciones internas más adelante. Por ahora, Cabot permanece en licencia.

Otro experto sostuvo que la permanencia de Cabot podría estar ligada a una posible negociación de salida, lo que explicaría la demora en su despido formal. Consideró que, de comprobarse el comportamiento público con el CEO, sería difícil que continúe en su puesto actual.

Por su parte, el cofundador y nuevo CEO interino de Astronomer, Pete DeJoy, afirmó en su cuenta de LinkedIn que el episodio resultó inusual y surrealista para el personal. También señaló que, aunque no lo hubieran deseado así, la empresa alcanzó una visibilidad inesperada.

Otro abogado planteó que el desenlace podría depender del resultado de la investigación interna y de detalles que aún no se conocen públicamente. Añadió que, si Cabot logra demostrar otra versión de los hechos, la empresa deberá analizar cuidadosamente su próxima decisión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.