‘Si no quiere salir en las noticias, agáchese’: la advertencia de Chris Martin sobre la ‘kiss cam’

Chris Martin, vocalista de Coldplay , habló públicamente sobre el escándalo de la kiss cam que se viralizó en julio de 2025. Durante un concierto en Reino Unido, el cantante se refirió por primera vez al episodio y aseguró que la dinámica seguirá en los espectáculos de la banda.

“Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes”, expresó el músico desde el escenario.

Más adelante, añadió con humor: “Si no estás preparado para estar en las noticias internacionales, por favor, agáchense”. Sus palabras provocaron risas entre el público y dejaron en claro que Coldplay mantendrá la actividad como parte de su show interactivo.

Andy Byron pidió perdón tras ser captado con una colega en un concierto de Coldplay. El hecho se volvió viral y afectó su imagen. (Rafael Pacheco/Pop Base)

El comentario surgió después de que, en julio, una pareja quedara expuesta en la pantalla gigante del Gillette Stadium de Massachusetts. El hecho reveló una relación extramatrimonial y desató un escándalo internacional.

La pareja identificada como Andy Byron, entonces CEO de la empresa tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot , directora de Recursos Humanos de la misma firma, terminaron renunciando a sus cargos tras la polémica.

El episodio convirtió al concierto de Coldplay en escenario involuntario de uno de los momentos más virales del año.

Martin agradeció el respaldo del público después de aquella controversia. “Gracias por volver después de la debacle”, señaló en referencia a los comentarios y memes que el caso generó en internet.