‘Si no quiere salir en las noticias, agáchese’: la advertencia de Chris Martin sobre la ‘kiss cam’

El cantante afirmó que la dinámica seguirá formando parte del espectáculo de Coldplay

Por Fiorella Montoya

Chris Martin, vocalista de Coldplay, habló públicamente sobre el escándalo de la kiss cam que se viralizó en julio de 2025. Durante un concierto en Reino Unido, el cantante se refirió por primera vez al episodio y aseguró que la dinámica seguirá en los espectáculos de la banda.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

