Papa León XIV advierte que no quedará ‘de brazos cruzados’ ante abusos de derechos humanos

El nuevo papa León XIV realiza una de sus declaraciones más claras y contundentes, advirtiendo que la Santa Sede actuará ante injusticias y violaciones de derechos humanos

Por AFP
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza.
El nuevo papa León XIV realiza una de sus declaraciones más claras y contundentes, advirtiendo que la Santa Sede actuará ante injusticias y violaciones de derechos humanos. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







