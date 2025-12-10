Así celebran la Navidad en el mundo: colores, tradiciones y alegría en cada país

Con sus colores rojo y verde, la magia de la Navidad ya se apoderó de todos los rincones del mundo. La época más feliz del año se asoma con luces colgando en las casas, música, risas por doquier y árboles luciendo sus mejores galas.

Esta celebración recorre cada país con expresiones distintas, según sea cada religión y cultura.

A pesar de las diferencias, una tradición en común parece ser la del árbol de Navidad, así como las brillantes decoraciones que aparecen en casas, escuelas, iglesias y centros comerciales.

Sin distinción, artistas plásticos elaboran creativos adornos, mientras que talentosos cantantes entonan villancicos por las calles. Ese mismo ambiente se vive en países como Israel, Francia, Alemania y Colombia, entre muchos otros.

Estas son algunas imágenes de cómo se celebra la Navidad en distintas partes del orbe.

Un artista disfrazado de Santa Claus y alegres músicos participan en un desfile navideño en Bogotá, Colombia. (RAUL ARBOLEDA/Raul Arboleda/AFP)

Miles de personas se reúnen en la llamada Plaza de la Natividad, durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en Belén, Cisjordania. (HAZEM BADER/Hazem Bader/AFP)

Los creyentes católicos rezan durante un servicio navideño en una iglesia católica de Krevo, a unos 100 km al noroeste de Minsk, Bielorrusia. (SERGEI GAPON/Sergei Gapon/AFP)

Miembros del Centro de Danza de Kenia (DCK) ajustan adornos hechos con zapatillas de punta. Los colocan en un árbol de Navidad antes de presentar 'El Cascanueces', junto a la Orquesta del DCK en el Teatro Nacional de Kenia. (YASUYOSHI CHIBA/Yasuyoshi Chiba/AFP)

Un hombre vestido de Santa Claus monta un camello durante una protesta social, apenas unos días antes de las celebraciones navideñas en Islamabad, Pakistán. (AAMIR QURESHI/Aamir Qureshi/AFP)

Visitantes pasean por el mercado navideño de Dortmund, Alemania. (INA FASSBENDER/Ina Fassbender/AFP)