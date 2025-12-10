Así celebran la Navidad en el mundo: colores, tradiciones y alegría en cada país

Con sus colores rojo y verde, la magia de la Navidad ya se apoderó de todos los rincones del mundo. La época más feliz del año se asoma con luces colgando en las casas, música, risas por doquier y árboles luciendo sus mejores galas.
Esta celebración recorre cada país con expresiones distintas, según sea cada religión y cultura.
A pesar de las diferencias, una tradición en común parece ser la del árbol de Navidad, así como las brillantes decoraciones que aparecen en casas, escuelas, iglesias y centros comerciales.
