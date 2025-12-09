Ocho ideas para decorar las puertas con estilo navideño

Ideas económicas y versátiles para decorar puertas con guirnaldas, luces, cintas y adornos hechos en casa durante esta Navidad.

Expertos en diseño destacan que la entrada del hogar puede convertirse en un espacio cálido y visualmente impactante con pocos detalles. Desde propuestas naturales hasta decoraciones con materiales reciclados, estas son ocho ideas para transformar la puerta de su casa en Navidad.

1. Corona con follaje natural

La corona navideña sigue siendo uno de los símbolos más tradicionales de la época. Su origen se remonta a la Antigüedad Clásica. En 2025, gana protagonismo el diseño natural elaborado con ramas de eucalipto y cinta satinada. Esta propuesta combina lo minimalista con un aire sofisticado.

2. Decoraciones creativas

Elementos como lazos rojos, frutas secas, piñas y luces se incorporaron a la decoración con el paso de los siglos. Cada uno representa valores asociados con el amor, la generosidad y la esperanza, según estudiosos en liturgia. Estos detalles añaden significado al ambiente navideño.

3. ¡Fijar sin agujeros!

Para colgar guirnaldas, los especialistas recomiendan evitar clavos o perforaciones. En su lugar, se puede usar una cinta resistente y elegante, que mantenga la decoración firme y preserve la estética de la puerta. Otra opción práctica es el uso de ganchos metálicos removibles.

4. Esquema navideño

Una alternativa visualmente impactante consiste en enmarcar la puerta con un adorno verde, el cual puede estar adornado con luces pequeñas o elementos naturales. Esta técnica resalta la entrada de la vivienda y refuerza la ambientación navideña.

5. Arreglo festivo

Quienes prefieren decoraciones sencillas pueden optar por un arreglo natural atado a la manija con cinta satinada. Esta propuesta resulta económica, funcional y puede extenderse más allá de la época navideña. Es ideal para quienes buscan opciones reutilizables.

6. Elementos hechos a mano

Las manualidades ganan fuerza esta temporada. Elaborar estrellas, pequeñas guirnaldas o árboles navideños con materiales simples permite añadir un toque personal y afectivo. Estos adornos pueden colocarse con cintas a los costados o en la parte superior de la puerta.

7. Reutilizar adornos navideños

Un enfoque sustentable consiste en reutilizar esferas navideñas o fabricar adornos de papel. Agrupados con hilo de yute o cordón, estos materiales permiten crear composiciones atractivas sin necesidad de adquirir nuevos productos.

8. Luces navideñas discretas

Las luces de tipo LED en blanco cálido se mantienen como una elección segura para la decoración exterior. Enfatizan la entrada sin resultar invasivas. Los expertos recomiendan utilizar modelos resistentes al agua y al sol para evitar daños durante las lluvias o cambios de temperatura.

