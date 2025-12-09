Natalia Rodríguez tiene la foto que muchos envidiarían: vea de qué se trata

La presentadora de Teletica, Natalia Rodríguez, es una apasionada de la Fórmula 1.

La presentadora de Teletica Natalia Rodríguez es una apasionada de la Fórmula 1 y durante el año ha podido disfrutar la competencia de cerca.

Este domingo, tras el cierre de la temporada, publicó una fotografía que probablemente provocó un poco de envidia en quienes siguen este deporte.

La costarricense publicó una foto con Lando Norris, el corredor que se convirtió en campeón del deporte de motores. “Felicidades, Lando, de McLaren, por su primer campeonato en Fórmula 1, el campeón del 2025; desde el 2008 McLaren no ganaba este título (Lewis Hamilton fue el que lo ganó en esa ocasión)”, escribió la presentadora.

El segundo lugar de la competencia se lo dejó el corredor Max Verstappen, y el tercero, Oscar Piastri.

“Este año, en el GP de Suzuka (Japón), tuve la oportunidad de vivir la experiencia de cerca con todos los pilotos en el paddock (área cerrada en eventos de carreras) de la Fórmula 1 como invitada”, añadió en la publicación.

La tica compartió varias fotografías con los protagonistas de la competencia, lo que la llena de mucha emoción luego de vivirlo de cerca.