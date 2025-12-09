Viva

Natalia Rodríguez tiene la foto que muchos envidiarían: vea de qué se trata

La presentadora posteó varias imágenes que cualquier amante del deporte desearía tener

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Natalia Rodríguez.
La presentadora de Teletica, Natalia Rodríguez, es una apasionada de la Fórmula 1. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia RodríguezTeleticaFórmula 1
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.