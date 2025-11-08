Natalia Rodríguez descubre en China una superstición escalofriante: conozca de qué se trata

Natalia Rodríguez explicó que en la cultura oriental el número 4 suena similar a la palabra “muerte”, por lo que se asocia con la mala suerte.

La presentadora de televisión Natalia Rodríguez se encuentra de viaje por China y, durante uno de sus recorridos, compartió un detalle del país asiático que para muchos resulta escalofriante.

Mientras esperaba en un ascensor, Rodríguez lanzó una pregunta a sus acompañantes: “Vamos a ver si ustedes saben... ¿Qué ven diferente?”. Ellos respondieron: “Que no hay un 4”. Entonces, la presentadora volvió a preguntar si conocían la razón. Ante la negativa, explicó el curioso motivo.

“En la cultura oriental el número 4 se considera de mala suerte. Por eso, en los ascensores, en las placas de los vehículos y en muchos otros lugares no aparece el número 4. Aquí, del tres se pasa al cinco”, dijo Rodríguez.

En la publicación del video, la presentadora agregó que “su pronunciación suena muy parecida a la palabra ‘muerte’”. Por esa razón, existe la creencia de que el cuatro es un número de mala suerte.

Como acostumbra, Rodríguez continúa compartiendo los detalles de su viaje por redes sociales.