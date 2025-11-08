Viva

Natalia Rodríguez descubre en China una superstición escalofriante: conozca de qué se trata

Durante su recorrido en China, la creadora de contenido grabó un video dentro de un ascensor y aprovechó la ocasión para explicar el curioso dato

Por Fiorella Montoya
Natalia Rodríguez explicó que en la cultura oriental el número 4 suena similar a la palabra “muerte”, por lo que se asocia con la mala suerte.
Natalia Rodríguez explicó que en la cultura oriental el número 4 suena similar a la palabra “muerte”, por lo que se asocia con la mala suerte. (Archivo LN/Archivo LN)







