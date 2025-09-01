Natalia Rodríguez se despide de Nelson Hoffmann con emotivo mensaje tras última edición de ‘Sábado feliz’

La presentadora de televisión Natalia Rodríguez compartió un emotivo mensaje despidiéndose de Nelson Hoffmann, su jefe y director del programa Sábado feliz, de Teletica, quien falleció en junio.

“Jefe, listo, trato cumplido, hasta el 30 de agosto”, escribió la presentadora en su perfil de Instagram. La publicación incluyó una foto de Rodríguez de espaldas y una imagen en blanco y negro de Hoffman al fondo.

El posteo fue acompañado por la canción Tratar de estar mejor, de Diego Torres.

“Nos vemos en tu nuevo lugar feliz. Gracias por tanto, se te quiere y extraña mucho. Nos vemos don Nelson”, agregó.

La imagen suma cerca de 18.000 me gustas y decenas de comentarios, entre ellos: “Misión cumplida. Estamos muy orgullosos de vos”. “Ante todo la lealtad”. “Qué grande Naty, un ejemplo de profesionalismo”.

Su salida no está relacionada con la muerte del productor

Según explicó la comunicadora previamente, su decisión de dejar el espacio fue conversada con la televisora desde enero y se manejó de manera interna.

No obstante, tras una conversación con Nelson, él le solicitó que permaneciera hasta agosto.

Rodríguez consideró que era un periodo extenso y ambos acordaron extender su permanencia solo hasta mayo. Más adelante, nuevamente a solicitud de Hoffmann, se postergó la fecha de salida para el 26 de junio, día en que, casualmente, el director falleció.

La conductora explicó que su salida responde a intereses personales, ya que planea enfocarse en nuevos proyectos vinculados con redes sociales y sus viajes. Asimismo, la presentadora continuará con sus labores en Qué buena tarde y Mira quién baila, ambas producciones de Teletica.

LEA MÁS: ¿Por qué Natalia Rodríguez sale de ‘Sábado Feliz’? Esta es la razón

Despedida con piñata y pastel

El 30 de agosto se realizó el último programa de Sábado feliz bajo la visión de su creador, Nelson Hoffmann. Durante dos horas, el espacio de Teletica, conducido por su hijo Mauricio Hoffmann y por Rodríguez, estuvo lleno de música, baile, concursos, alegría y emotividad.

Este episodio también celebró los 25 años del programa, por lo no faltaron la piñata ni el pastel de cumpleaños. Entre los invitados destacaron los cantantes Rina Vega y Gregory Cabrera, una comparsa y los reconocidos payasos Los Pirulos.

Al cierre del programa, Mauricio y Natalia expresaron sentidos agradecimientos a todas las personas que los acompañaron a lo largo del tiempo, en una celebración cargada de recuerdos y homenaje al legado televisivo de Hoffmann.