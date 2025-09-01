Viva

Natalia Rodríguez se despide de Nelson Hoffmann con emotivo mensaje tras última edición de ‘Sábado feliz’

La publicación fue acompañada por la canción ‘Tratar de estar mejor’, de Diego Torres

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

La presentadora de televisión Natalia Rodríguez compartió un emotivo mensaje despidiéndose de Nelson Hoffmann, su jefe y director del programa Sábado feliz, de Teletica, quien falleció en junio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia RodríguezSábadoNelson HoffmannMauricio Hoffmann
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.