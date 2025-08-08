Viva

Natalia Rodríguez comparte imágenes de su paso por la India; así conoció el Taj Mahal

La comunicadora compartió algunos datos curiosos de este impresionante monumento

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

La presentadora del programa Que Buena Tarde, Natalia Rodríguez, vive una gran aventura en Asia, donde conoció una de las siete maravillas del mundo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Natalia Rodríguezviaje a la IndiaTaj Mahal
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.