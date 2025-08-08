Natalia Rodríguez comparte imágenes de su paso por la India; así conoció el Taj Mahal

La presentadora del programa Que Buena Tarde, Natalia Rodríguez, vive una gran aventura en Asia, donde conoció una de las siete maravillas del mundo.

En días recientes, Rodríguez compartió con su comunidad digital que está de paseo por uno de los destinos más populares del planeta: el Taj Mahal.

Natalia Rodríguez suele compartir con sus casi 600.000 seguidores sus viajes por el mundo. (Instagram)

Este viernes 8 de agosto, la presentadora publicó un breve reel en el que comenta algunos datos curiosos sobre este imponente monumento, como el material con el que fue construido (mármol), la historia detrás de su creación y detalles sobre su antigüedad.

LEA MÁS: ¿Natalia Rodríguez bailaría en ‘Mira quién baila’?; esto dijo la presentadora

El video fue acompañado de la descripción: “Descubrí que el Taj Mahal es una joya que brilla con el amor de los siglos pasados. India, ¡cómo me has sorprendido!”.

Natalia Rodríguez cumple el sueño de conocer el Taj Mahal

Asimismo, en días recientes, Natalia compartió la forma en que se preparó para este viaje, mostrando unas uñas inspiradas en la famosa estructura, las cuales lució desde el propio monumento.

La comunicadora se encuentra específicamente en Nueva Delhi junto a otros influencers de Centroamérica, México y el Caribe, quienes la acompañan en esta experiencia.