Viva

Mauricio Hoffmann y Ericka Morera dedicaron un mensaje cargado de amor a la persona que los une

Ambas figuras de Teletica compartieron fotografías de la persona que les roba el corazón

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Zoe, hija de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera, celebró su sétimo cumpleaños con una fiesta inspirada en KPop Demon Hunters.
Zoe, hija de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera, celebró su sétimo cumpleaños con una fiesta inspirada en 'K-Pop Demon Hunters'. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannEricka Morera
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.