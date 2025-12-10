Mauricio Hoffmann y Ericka Morera dedicaron un mensaje cargado de amor a la persona que los une

Zoe, hija de Mauricio Hoffmann y Ericka Morera, celebró su sétimo cumpleaños con una fiesta inspirada en 'K-Pop Demon Hunters'.

El presentador de Teletica Mauricio Hoffmann y su exesposa Ericka Morera tienen algo que aún comparten: un gran amor por su hija Zoé, quien recientemente estuvo celebrando su cumpleaños número siete.

Los padres de la niña aprovecharon el momento para dejar un sentido mensaje en sus redes sociales, luego de que el pasado domingo le festejaran con una fiesta cargada de risas, galletas y una piñata.

“Desde siempre te soñaba, te esperé pacientemente y al fin llegaste hace 7 años para cambiar mi vida. Que Dios te cuide siempre mi amor, en mis brazos siempre encontrarás refugio y protección”, comentó el conductor de De boca en boca.

Además, Hoffmann agregó que está muy orgulloso de los logros de su hija, añadiendo una foto de él abrazándola y otras de la niña sonriendo.

Mientras tanto, Morera también compartió fotografías de la sesión de fotos. “Felices 7 años machita de mi corazón. Te amo infinito mi mumita”, escribió la exparticipante de Mira quién baila.

Mauricio Hoffmann y Ericka Morera se divorciaron oficialmente en marzo de 2022, tras una separación anunciada en enero de 2021. A pesar eso, mantienen una relación cercana gracias a su hija.