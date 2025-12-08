Viva

Vea a Mauricio Hoffmann en modo ‘carebarro’: esto hizo en la fiesta de cumpleaños de su hija

Este domingo 7 de diciembre, el presentador de ‘De boca en boca’ festejó a Zoé junto a amigos y familia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mauricio Hoffmann, presentador de televisión.
Mauricio Hoffmann, presentador de 'De boca en boca', gozó al máximo la fiesta de cumpleaños de su hija Zoé. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannÉricka Morera
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.