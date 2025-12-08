Vea a Mauricio Hoffmann en modo ‘carebarro’: esto hizo en la fiesta de cumpleaños de su hija

Mauricio Hoffmann, presentador de 'De boca en boca', gozó al máximo la fiesta de cumpleaños de su hija Zoé.

Este domingo 7 de diciembre Mauricio Hoffmann, presentador de De boca en boca, celebró el cumpleaños de su hija Zoé. En la fiesta disfrutó junto a familia, amigos y también con Ericka Morera, madre de la niña.

El festejo fue por todo lo alto; los invitados y la cumpleañera gozaron al máximo, pero entre tanta celebración Mauricio se mostró como pocas veces se ve: disfrutando como si fuera un niño más.

Eso quedó demostrado en un video que el propio Hoffmann compartió en sus redes sociales y que grabó su amiga Ana Lucía Vega. Después de la piñata quedó en evidencia el talento de Mauricio para conseguir dulces y confites. En un momento se mostró sentado en el suelo como un chiquillo más, protegiendo el dulce botín que logró después de vacilar en la piñata.

Mauricio Hoffmann se volvió un niño otra vez en la fiesta de su hija Zoé

“¡Qué bárbaro, Mauricio!“, ”Carebarro, media piñata", fueron algunos de los comentarios que los amigos del conductor del programa de Teletica le dijeron a manera de broma, mientras Hoffmann solo atinó a decir que los confites eran para su hija Zoé, aunque parece que nadie le creyó.

Con esta publicación, el presentador del espacio de farándula de Canal 7 mostró lo bien que la pasaron en la fiesta de cumpleaños de su hija.