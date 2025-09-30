Majo Ulate está de cumpleaños y así se lo celebró su novio Mauricio Hoffmann

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann mostraron en estas fotos lo felices que son en su relación.

La maquillista, empresaria y creadora de contenido Majo Ulate está de cumpleaños y, además de las felicitaciones de amigos y seres queridos, recibió una muy especial de su novio, Mauricio Hoffmann, presentador del programa De boca en boca de Teletica.

En sus redes sociales, a Majo le han llegado mensajes de cariño por parte de muchos, pero la publicación que hizo su novio emocionó a los seguidores de la pareja.

Hoffmann publicó dos fotos de él junto a Majo sonriendo; en una de ellas, se le ve darle un beso en la mejilla.

Junto a las imágenes, Hoffmann publicó este mensaje: “¡Felicidades, mi amor! Que, al igual que cumplís hoy un año más, se sigan cumpliendo todos tus sueños... yo quiero ser parte de ellos. ¡Te amo!“.

Además, acompañó la publicación con la canción Lo tengo claro, de la española Rozalén.

Ante el detalle, Majo no dudó en contestarle a su novio con el mismo cariño: “Mi regalo de todos los días. ¡Te amo, mi amor! Que se vengan todos los cumpleaños juntos".

La publicación tiene más de 2.000 likes y varios comentarios.