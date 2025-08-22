Viva

Majo Ulate muestra su nueva figura: así quedó su cadera después de la cirugía estética

En junio, la novia de Mauricio Hoffmann reveló que se sometería a una operación para corregir la forma de su cadera, pero se aplicó otros ‘arreglitos’ en su cuerpo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
María José “Majo” Ulate sorprendió este miércoles con el anuncio de que está pronta a entrar al quirófano para someterse a una operación estética que corregirá una parte de su cuerpo afectada por un padecimiento que tiene.
Majo Ulate anunció a mediados de junio que se realizaría una cirugía estética para corregir la forma y figura de su cadera derecha. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Majo UlateCirugía estética
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.