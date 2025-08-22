Majo Ulate muestra su nueva figura: así quedó su cadera después de la cirugía estética

Majo Ulate anunció a mediados de junio que se realizaría una cirugía estética para corregir la forma y figura de su cadera derecha.

A inicios de junio, la maquillista y creadora de contenido Majo Ulate le contó a sus seguidores que se sometería a una cirugía estética para mejorar la apariencia y figura de su cadera derecha. Ahora, a poco más de dos meses desde la operación, la novia de Mauricio Hoffmann compartió en redes sociales cómo quedaron los resultados de la intervención.

En principio ella había afirmado que se haría un “retoque”, ya que tenía las caderas distintas por “un tipo de escoliosis”. “Mi cadera izquierda es redondita y mi cadera derecha es planita. En el 2020 yo me había rellenado la cadera derecha para que me quedara simétrica”, explicó entonces.

Días después, cuando entró al quirófano, aprovechó para decirle a la cirujana que, ya que iba a estar dormida, le hiciera “todo lo que quisiera con ella”, y así aprovechó para hacerse algunos “arreglitos extra”.

Majo Ulate mostró el antes y el después desde que se realizó una cirugía estética. (Captura de Instagram)

En el video que Majo publicó recientemente, ella modela un vestido negro al cuerpo y unas botas hasta la rodilla, mostrando así los resultados de la cirugía estética que se realizó.