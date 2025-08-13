Majo Ulate, pareja de Mauricio Hoffmann, dice que rechazó a Teletica Formatos más de una vez por esta razón

En medio de la fiebre por la próxima llegada de Mira quién baila (MQB) a Teletica, Majo Ulate, pareja de Mauricio Hoffmann, aseguró que rechazó ser parte del concurso y que esta no es la primera vez que declina ofertas de la televisora.

De acuerdo con una historia de Instagram de Ulate, sus negativas se dieron tanto este año como en el periodo 2023-2024, debido a que participar en programas de Canal 7 no calza con sus prioridades.

Además, aseveró que ha recibido malos comentarios al no figurar como una de las participantes de MQB. Incluso, mostró un pantallazo de una aparente conversación con Vivian Peraza, directora de Teletica Formatos, del pasado 21 de julio, en la que declina ser parte de la competencia.

“A los que me quieren ofender por esta tontería solo les voy a decir que 2023-2024 y 2025 he dicho que no a las propuestas para formatos, ya que mis prioridades son otras. No sé si algún año aceptaré o hasta cuando la producción se cansará de invitarme”, escribió.

“Suerte a todos los participantes. Estaré sentada en primera fila porque soy muy fan de Teletica Formatos”, añadió.

Majo Ulate publicó este mensaje en su cuenta de Instagram. (Instagram)

Su mensaje llega un par de horas después de que Diego Bravo, influencer a quien demandó por presunta difamación, encendiera el debate en redes con un mensaje sin nombres, pero que muchos toman como una indirecta a Ulate.

“Creo que alguien va a dejar de ver DBEB (De boca en boca) una vez que empiece MQB”, redactó Bravo. Posteriormente, enumeró las razones por las que ese “alguien” dejaría de ver el programa de farándula: “Solo hay una original”. “Nunca será la segunda más importante que la primera”. Y “El público sabe cuál es el papel de cada una”.

Por su parte, la creadora de contenido subió la historia mencionada anteriormente, que aunque tampoco hace alusión a nadie en específico, es una contundente respuesta para sus críticos. “De verdad que hay gente que sigue peleando sola. Nunca superaron los dramas de colegio”, dice el texto.