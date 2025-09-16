Majo Ulate muestra los resultados de su cirugía estética: vea las fotos que publicó

La maquillista y creadora de contenido Majo Ulate se sometió a una cirugía estética hace poco más de tres meses y está que no cabe de la felicidad por los resultados. Así lo mostró en una publicación en sus redes sociales.

Ulate, quien es pareja del presentador Mauricio Hoffmann, publicó unas fotografías en vestido de baño en las que muestra lo bien que le ha ido después de la operación.

A inicios de junio, Majo explicó que entraría al quirófano para repetir una operación a la que ya se había sometido en el 2020. Según Ulate, lo que quería era realizarse un retoque en su cadera derecha, ya que afirmó que tenía las caderas distintas por “un tipo de escoliosis”.

Sin embargo, ya en la mesa de operaciones, le dio luz verde a la doctora que la operó para que también le hiciera otros “arreglitos”, por lo tanto, Majo perdió grasa de algunas partes de su cuerpo.

Tres meses después de la intervención quirúrgica, la también empresaria manifestó su satisfacción por el procedimiento. “Que no me despierten, por favor. Tres meses y medio de haber cambiado mi vida”, escribió Ulate junto a las fotografías que subió a Instagram.

Majo Ulate hizo una publicación de varias fotos suyas en vestido de baño para mostrar los resultados de la cirugía estética a la que se sometió. (Instagram)