Majo Ulate muestra los resultados de su cirugía estética: vea las fotos que publicó

La maquillista, empresaria y pareja de Mauricio Hoffmann está muy contenta con los resultados de su operación

Por Jessica Rojas Ch.

La maquillista y creadora de contenido Majo Ulate se sometió a una cirugía estética hace poco más de tres meses y está que no cabe de la felicidad por los resultados. Así lo mostró en una publicación en sus redes sociales.








Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

