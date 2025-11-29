Mauricio Hoffmann salió premiado en la fiesta de Teletica: aquí le contamos qué se ganó

Mauricio Hoffmann es uno de los presentadores estrella de los programas de Teletica.

La fiesta navideña y de Acción de Gracias de los empleados de Teletica dejó muchas imágenes curiosas que mostraron la alegría que se vivió este jueves 27 de noviembre en la empresa. Los colaboradores de canal 7 disfrutaron de comida, música, diversión y premios muy llamativos que se rifaron en el encuentro.

Trascendió que la periodista Melissa Alvarado, de Teletica Deportes, ganó una moto marca Honda; pero no fue la única que se llevó un gran premio a su casa.

Según consta en las redes sociales de María Fernanda León, el presentador Mauricio Hoffmann, figura de De boca en boca y Sábado feliz, fue sorprendido al ganar un regalo muy especial.

Se trató de una pantalla de televisión de 70 pulgadas.

Mauricio Hoffmann salió premiado en la fiesta de Teletica

León publicó una historia en sus redes sociales en la que se ve a Hoffmann muy sorprendido con su buena suerte. “La felicidad fue muy real”, escribió León en la publicación, ya que, según ella, manifestó que Mauricio fuera el ganador de la rifa.

En el video se ve al conductor, quien también es parte del elenco de El Chinamo 2025, muy emocionado al llegar a celebrar con la cantante y con su compañero Bismarck Méndez.