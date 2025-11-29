Viva

Mauricio Hoffmann salió premiado en la fiesta de Teletica: aquí le contamos qué se ganó

La celebración se realizó este jueves 27 de noviembre. Los trabajadores de Canal 7 disfrutaron de música, comida y rifas de premios especiales

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann es uno de los presentadores estrella de los programas de Teletica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.