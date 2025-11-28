Viva

Teletica rifó impresionante premio en fiesta de empleados y esta famosa periodista fue la ganadora

La comunicadora celebró su suerte con un baile triunfal en una tarima

Por Juan Pablo Sanabria
Melissa Alvarado
Los periodistas y el resto de trabajadores de Teletica celebraron la fiesta de Acción de Gracias. (Instagram)







TeleticaMelissa Alvarado
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

