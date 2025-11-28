Teletica rifó impresionante premio en fiesta de empleados y esta famosa periodista fue la ganadora

Los periodistas y el resto de trabajadores de Teletica celebraron la fiesta de Acción de Gracias.

Teletica celebró por todo lo alto su fiesta de Acción de Gracias, a la que asistieron todos los trabajadores que integran la empresa. Entre música, comida y un ambiente de alegría, los empleados de la televisora disfrutaron de un evento especial en el que incluso se rifó un gran premio.

Así lo dejaron ver varios periodistas de Canal 7, quienes compartieron fotografías y videos de la velada. Entre los detalles más llamativos que las redes sociales dejaron al descubierto, está el hecho de que la televisora premió a una de sus comunicadoras con una motocicleta.

Melissa Alvarado, periodista de Teletica Deportes, fue la afortunada ganadora de la rifa de la moto marca Honda, modelo Navi, la cual está valorada aproximadamente en ¢1 millón.

Melissa Alvarado se ganó una moto en una rifa de Teletica

En un video de Walter Obando, presentador del programa Mira quién habla, se vio a Alvarado bailando en una tarima junto a los comediantes Daniel Montoya y Gallina, luego de ganar el sorteo.

“Meli nunca baila y acá lo hizo porque se ganó una moto. No maneja ni bici”, escribió con humor Obando.

Daniel Chaves, realizador de Teletica, también bromeó con lo sucedido y compartió otro ángulo del baile triunfal de Melissa; asegurando que su compañera se quedó con el premio que él anhelaba.