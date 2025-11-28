Olga Cozza, dueña de Teletica, hizo llorar a periodista de ‘Telenoticias’ con lo que le dijo: esto sucedió

Olga Cozza de Picado es toda una institución de la televisión de Costa Rica y parte clave de la historia de Teletica. Foto: Lilliam Arce

Olga Cozza, dueña de Teletica, es uno de los grandes nombres en la historia de la televisión en Costa Rica y, por ese motivo su presencia, cada vez menos accesible, es más que significativa para muchos.

A sus 88 años, Cozza llegó al canal de La Sabana para ser parte de la actividad de Acción de Gracias de la empresa que, hace más de seis décadas, fundara junto a su esposo René Picado.

Allí, la periodista de Telenoticias, Yessenia Alvarado, decidió cumplir un deseo que tenía desde hacía tiempo: tomarse una foto con doña Olga Cozza. Esto devino en un emotivo momento que reseñó la comunicadora en una historia de Instagram.

Yessenia Alvarado, periodista de Teletica, dejó esto debajo de la tumba de Carlo Acutis

Según relató Alvarado, al acercarse a saludarla, Cozza le dio un mensaje tan especial que terminó provocándole el llanto.

“Hace años quería una foto con ella, pero al saludarla me dijo tantas palabras bonitas que no pude evitar llorar. Doña Olga Cozza es una mujer con un corazón fuera de serie, llena de amor, humilde, espiritual y solidaria, sin duda un modelo a seguir”, escribió la periodista.

Además de su encuentro con la dueña de Canal 7, Alvarado compartió otros fragmentos de la actividad de la televisora. En varios videos mostró el ambiente festivo del evento, que contó incluso con la participación de grupo Malpaís.