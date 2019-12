Y bueno, ya para cerrar con broche dorado, el pasado lunes 7 Días transmitió un particular homenaje dedicado a doña Olga, el cual nos aflojó las lágrimas, sobre todo al final. Realizado por su nieta, la periodista María Jesús Prada, con una atinada selección de fotos que recorrió la vida de doña Olga, reconstruyeron su biografía en palabras de terceros y que cerró con los testimonios de René y Paula Picado, quienes abrieron su corazón a medio Costa Rica para declamarle públicamente su admiración, agradecimiento y amor a su mamá, quien por cierto, no participó en el especial en su honor, fiel a su filosofía de no figurar.