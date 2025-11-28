Viva

¿Quién es el periodista de Teletica que está de viaje con el papa León XIV?

El corresponsal de ‘Telenoticias’ se convirtió en el primer comunicador costarricense en subir al avión papal

Por Jessica Rojas Ch.
Teletica
En las ediciones de 'Telenoticias' el periodista funge como corresponsal de Teletica durante la primera gira internacional del papa León XIV que está de viaje por Turquía y Líbano. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

