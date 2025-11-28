¿Quién es el periodista de Teletica que está de viaje con el papa León XIV?

En las ediciones de 'Telenoticias' el periodista funge como corresponsal de Teletica durante la primera gira internacional del papa León XIV que está de viaje por Turquía y Líbano.

Un vecino de Alajuela se convirtió en el primer periodista costarricense en viajar en el avión papal. Jovel Álvarez está haciendo historia esta semana al darle cobertura de primera mano a la gira internacional que realiza el papa León XIV desde que asumió la dirección de la Iglesia católica en mayo de este 2025.

Álvarez está de viaje junto a otros comunicadores del mundo y el equipo del Papa. El recorrido está pautado para llevar a León XIV a Turquía y Líbano.

De acuerdo con Teletica.com, el avión papal de la compañía Ita Airways, con 70 periodistas internacionales, despegó del aeropuerto de Roma cerca de las 8 a. m. este 27 de noviembre y aterrizó en Ankara, capital turca, a las 12:30 p. m.

Durante el viaje, que concluye el martes 2 de diciembre, el costarricense fungirá como corresponsal de Telenoticias de Canal 7.

Previo a la gira, Ignacio Santos, director del noticiero, presentó a Jovel ante la audiencia. “Realmente es un honor que este estimadísimo y talentoso colega, Jovel Álvarez, esté en este primer viaje papal y sea el primer tico, el primer periodista en acompañar en un viaje en el avión papal al Santo Padre”, dijo este miércoles en la edición meridiana.

Ignacio Santos presentó con emoción al periodista costarricense Jovel Álvarez como el corresponsal de Teletica en la primera gira internacional del papa León XIV. (Captura)

De inmediato, el director le dio el pase a su colega, quien se encontraba en Ciudad del Vaticano. “Es un honor (...) Creo que todos vamos a descubrir un poco la personalidad del papa León XIV. Lo hemos observado durante seis meses de pontificado, pero ha llegado el momento de verlo ante el mundo”, manifestó Álvarez.

Este no es el primer trabajo del alajuelense para Canal 7, y tampoco en la cobertura de temas relacionados con el Papa o el Vaticano. En abril y mayo brindó informaciones desde Roma durante el fallecimiento de Francisco y la elección del nuevo Sumo Pontífice.

En otros temas, también ha reportado sobre el conflicto israelí-palestino; además, dio cobertura a la canonización de Carlo Acutis.