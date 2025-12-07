Mauricio Hoffmann y Éricka Morera se juntaron en un evento muy especial para ambos

Hoffmann y Morera concluyeron su proceso de divorcio en marzo de 2022.

Mauricio Hoffmann y Ericka Morera se unieron este domingo 7 de diciembre por una razón muy especial: la pareja celebró el cumpleaños de su hija Zoe. La niña cumplió siete años y tuvo una fiesta cargada de colores y mucha alegría.

“Amamos saber que sos una niña feliz, segura y muy amada”. Así lo afirmó Ericka Morera en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

La decoración de la celebración se inspiró en KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop). Esa producción animada musical narra una aventura de un grupo femenino de K-pop.

El evento incluyó galletas decoradas y una piñata. Una de las invitadas, la periodista Ana Lucía Vega, bromeó con Mauricio Hoffmann, le dijo que él se estaba quedando con todos los confites.

Zoe lució muy feliz durante la fiesta. La niña llevó su rostro maquillado y una peluca similar a la de una de las figuras de la película.

Mauricio Hoffmann y Éricka Morera se divorciaron oficialmente en marzo de 2022 tras una separación anunciada en enero de 2021.