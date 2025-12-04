Tecnología

Una canción de ‘KPop Demon Hunters’ domina el listado global de búsquedas de Google Trends 2025

La canción de Huntr/x encabeza el listado global de Google Year in Search 2025 en la categoría Hum to Search, basada en melodías que las personas tararean al buscador

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
KPop Demon Hunters
‘Golden’, de la banda ficticia Huntr/x de ‘KPop Demon Hunters’, encabeza las canciones en tendencia de Hum to Search en el Year in Search 2025 de Google. (Netflix/NETFLIX)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGKPop Demon HuntersK-pop Demon HuntersGoogleGoogle TrendsGoogle Trends 2025
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.