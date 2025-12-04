Una canción de ‘KPop Demon Hunters’ domina el listado global de búsquedas de Google Trends 2025

‘Golden’, de la banda ficticia Huntr/x de ‘KPop Demon Hunters’, encabeza las canciones en tendencia de Hum to Search en el Year in Search 2025 de Google.

Google publicó su reporte global Year in Search 2025 y confirmó que Golden, tema principal de la película animada KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop), ocupa el primer lugar en la lista mundial de canciones en tendencia de Hum to Search, la función que identifica música cuando la persona solo tararea la melodía en su celular.

La canción pertenece a Huntr/x, la banda ficticia que protagoniza la película, disponible en Netflix y ya convertida en el título animado más visto en la historia de la plataforma. El fenómeno ahora se extiende al terreno de las búsquedas: millones de usuarios acudieron a Google para encontrar “esa canción de KPop Demon Hunters” sin recordar el nombre, pero con el ritmo aún en la cabeza.

¿Qué es el Year in Search de Google?

El Year in Search 2025 resume las consultas que marcaron el año en Google, no por volumen absoluto, sino por tendencias. Es decir, el reporte no recoge simplemente “lo más buscado” todos los años, sino lo que despegó con mayor fuerza en el periodo analizado.

En la metodología, Google identifica los términos que aumentaron más rápido su interés entre el 1.° de enero y el 25 de noviembre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las listas se construyen a partir de ese crecimiento relativo.

Por esa razón, la empresa aclara que deben describirse como “búsquedas en tendencia” o “trending searches” y no como “más buscadas” o “top buscadas”, ya que se busca capturar lo que hizo único al 2025, más allá de palabras genéricas como “clima” o “noticias”, que se repiten todos los años.

En el apartado de música, la sección “Hum to Search: trending songs” se concentra en las canciones que más crecieron cuando las personas usaron la función de tararear en lugar de escribir el nombre del tema.

Las 10 canciones en tendencia con Hum to Search en 2025

Según el Year in Search 2025, estas fueron las canciones que más crecieron en las búsquedas realizadas mediante Hum to Search en la versión global del reporte:

Golden – HUNTR/X Ordinary – Alex Warren PASSO BEM SOLTO – ATLXS Anxiety – Doechii Pretty Little Baby – Connie Francis MONTAGEM TOMADA – MXZI ჩუბინა – East Duo سيدة قلبي (Sayidat qalbi) – Haneen Elshater (Haneen) Love Me Not – Ravyn Lenae Abracadabra – Lady Gaga

Que Golden encabece este listado confirma el alcance global de KPop Demon Hunters: una película con una banda ficticia cuyo repertorio ya compite, en escuchas y búsquedas, con actos consolidados del K-pop y del pop anglo.

¿Cómo funciona Hum to Search, la herramienta que escucha su tarareo?

Hum to Search llegó a Google en el 2020. La función se basa en modelos de aprendizaje automático capaces de convertir una melodía en una especie de huella digital numérica.

El proceso, explicado en términos sencillos, ocurre en varias etapas:

Cuando la persona tararea, canta o silba cerca del micrófono de su celular, Google transforma ese audio en una secuencia de números que representa la melodía principal.

que representa la melodía principal. El sistema ignora elementos secundarios como el timbre de la voz, el acento, el ruido de fondo o instrumentos que puedan acompañar el audio.

Esa “huella” se compara con una base de datos de referencia formada por grabaciones de estudio y ejemplos de personas que cantan o tararean las mismas canciones.

El algoritmo calcula qué grabaciones se parecen más a la huella generada por el usuario y devuelve varias coincidencias probables, ordenadas por nivel de similitud.

A diferencia de antiguos sistemas que necesitaban versiones en piano o archivos MIDI de cada canción, Hum to Search trabaja directamente con grabaciones reales y con muestras de personas que tararean, lo que permite actualizar el catálogo de forma constante e incorporar lanzamientos recientes.

¿Cómo usar Hum to Search desde el celular?

El acceso a Hum to Search se integra en el buscador y en el Asistente de Google. El procedimiento general es el siguiente:

Abrir la app de Google actualizada en el celular.

actualizada en el celular. Pulsar el ícono del micrófono y decir “¿qué canción es esta?” o bien elegir la opción “Buscar canción” .

y decir “¿qué canción es esta?” o bien elegir la opción . Tararear, silbar o cantar la melodía durante unos 10 o 15 segundos.

Revisar la lista de posibles coincidencias que el sistema muestra, con enlaces a la canción completa, letras y videos musicales cuando están disponibles.

En dispositivos con Google Assistant, la persona puede activar el comando de voz con “Hey Google, ¿qué canción es esta?” y repetir el mismo proceso. No se necesita tener un oído entrenado ni entonar a la perfección: el modelo se diseñó para tolerar variaciones en ritmo, tono o tempo.

De Netflix al buscador: el fenómeno de ‘KPop Demon Hunters’

Las guerreras K-pop narra la historia de Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas que llenan estadios como ídolos del K-pop y que, en secreto, también actúan como cazadoras de demonios para proteger a sus admiradores.

La banda Huntr/x no existe fuera de la pantalla, pero su música sí. El sencillo Golden se convirtió en el primer número uno en la historia del Billboard Hot 100 para un acto femenino de K-pop y la banda sonora colocó cuatro canciones en el Top 10 de esa lista. Además, la película ya suma más de 200 millones de reproducciones en Netflix y motivó trends de baile, covers y contenido fan en plataformas como TikTok.