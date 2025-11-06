Viva

‘K-pop Demon Hunters’ 2 ya tiene año de estreno: esto es lo que se sabe del regreso

La exitosa cinta animada surcoreana ‘K-pop Demon Hunters’ tendrá secuela. Conozca qué se ha confirmado, qué falta y cómo será su regreso

Por El Universal / México / GDA
La versión Sing-Along de KPop Demon Hunters llegará a cines de América Latina y otros países del 31 de octubre al 2 de noviembre.
K-pop Demon Hunters regresará en 2029 tras arrasar en Netflix, Billboard y la taquilla. Netflix ya prepara su expansión con juguetes oficiales. (Netflix/Netflix)







