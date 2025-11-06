‘K-pop Demon Hunters’ 2 ya tiene año de estreno: esto es lo que se sabe del regreso

K-pop Demon Hunters regresará en 2029 tras arrasar en Netflix, Billboard y la taquilla. Netflix ya prepara su expansión con juguetes oficiales.

La película K-pop Demon Hunters, conocida en español como Las guerreras K-pop, tendrá una secuela en 2029. Así lo confirmó el medio especializado Deadline, que indicó que Netflix y Sony cerraron acuerdos con los creadores del filme.

No se ha confirmado si el lanzamiento será en cines o en la plataforma de streaming. Tampoco se han pronunciado oficialmente las compañías sobre los detalles de distribución.

La producción se convirtió en un fenómeno global desde su estreno en junio, con 344 millones de reproducciones en Netflix. La cifra posicionó la cinta como la más vista en la historia de la plataforma, un hito dentro de la estrategia de expansión internacional de la cultura surcoreana.

En cines, la película logró recaudar $19 millones en tan solo dos días, cerrando agosto como la número uno en taquilla, según el medio estadounidense.

Producción de larga duración

Los seguidores de las bandas ficticias Huntrix y Saja Boys deberán esperar varios años, ya que la producción y animación de este tipo de filmes toma tiempo considerable. El trabajo técnico necesario para lograr el nivel visual alcanzado en la primera entrega implica una postproducción extendida.

El impacto no se limitó a la pantalla. El álbum oficial de la película lideró el Billboard 200 el 20 de setiembre. Por su parte, el tema principal, Golden, interpretado por la cantante y productora surcoreana-estadounidense Kim Eun-jae, alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 el 11 de agosto.

Además, Netflix firmó acuerdos con Mattel y Hasbro para que estas compañías se encarguen de la distribución global de los juguetes inspirados en la franquicia, lo que amplía su alcance más allá del entretenimiento digital.

La historia sigue al grupo femenino HUNTR/X, conformado por Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-young Yoo). Ellas combinan su faceta de ídolos musicales con su identidad secreta como cazadoras de demonios, cuya misión es proteger al mundo de fuerzas malignas.

La energía de sus admiradores alimenta una barrera mágica que impide la entrada de almas demoníacas desde otro universo. Sin embargo, una amenaza surge cuando su mayor enemigo, interpretado por Lee Byung-hun, forma una banda rival de K-pop con fines oscuros. El trío deberá enfrentar el desafío mientras mantiene su fama global intacta.

La película fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes trabajaron con el sello musical surcoreano The Black Label, conocido por su influencia en la industria del K-pop. El tema Golden sobresalió entre las composiciones originales.

