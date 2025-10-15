‘KPop Demon Hunters’ regresa a los cines: estos son los países de Latinoamérica donde podrá verla

La versión Sing-Along de KPop Demon Hunters llegará a cines de América Latina y otros países del 31 de octubre al 2 de noviembre.

El concierto KPop Demon Hunters Sing-Along regresará a los cines de América Latina como parte de un evento especial por la temporada de Halloween.

Esta versión permite al público cantar junto a las canciones de la popular cinta animada que ha liderado las listas de audiencia desde su estreno en junio.

Las funciones estarán disponibles del 31 de octubre al 2 de noviembre en varios países, entre ellos México, Argentina y Chile, además de otras regiones como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Alemania, Brasil, Australia y Nueva Zelanda.

En Estados Unidos y Canadá, la preventa de entradas comenzará el 17 de octubre a las 6 a. m. (hora del Pacífico), y se podrá consultar la programación en el sitio web.

Tres cadenas de Estados Unidos —AMC, Regal y Cinemark— participarán en esta proyección especial, junto con otros cines independientes.

La plataforma Netflix anunció recientemente el lanzamiento de los videos con letras de canciones para que los fans puedan practicar antes del evento. El repertorio incluye temas como Golden, Soda Pop, Takedown, Free y How It’s Done.

Este mes, las voces detrás del grupo ficticio HUNTR/X —EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI— realizaron su primera presentación en vivo como trío, con apariciones en Saturday Night Live y un debut musical en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde se anunció que la banda sonora ya alcanzó el disco de platino.

Desde su estreno el 20 de junio, KPop Demon Hunters se convirtió en la película animada original más vista en la historia de Netflix y la más popular en la plataforma actualmente.

Su banda sonora es la primera en colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100, con “Golden” en el número 1. Hasta ahora, acumula más de 7.000 millones de reproducciones a nivel global.

La película fue producida por Netflix en colaboración con Sony Pictures Animation, con dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans. El guion fue desarrollado por Danya Jimenez, Hannah McMechan, Kang y Appelhans.

El elenco vocal incluye a Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Byung Hun Lee.

Las canciones fueron interpretadas por artistas como EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, Andrew Choi, Kevin Woo, samUIL Lee y Lea Salonga. Entre los productores destacan TEDDY, 24, DOMINSUK, Jenna Andrews y Stephen Kirk. La banda sonora original estuvo a cargo de Marcelo Zarvos.