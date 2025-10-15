Viva

Netflix confirmó la temporada 3 de ‘Mi vida con los chicos Walter’: ¿Cuándo se estrenaría y qué pasará con Jackie, Cole y Alex?

La nueva temporada continuará con más drama, romance y desafíos familiares

Por El Comercio / Perú / GDA
Netflix trabaja en la temporada 3 que llegará en 2026 con más drama entre Jackie, Cole y Alex.
Netflix trabaja en la temporada 3 que llegará en 2026 con más drama entre Jackie, Cole y Alex. (Netflix/Netflix)







