Ítalo Marenco: ‘Se despapayó Tere... voy para ‘Mira quién baila’'

Ítalo Marenco mostró algunos de los 'toques' que tiene para afrontar la competencia en 'Mira quién baila' de Teletica.

Este viernes 22 de agosto se confirmó lo que muchos querían y creían: el presentador Ítalo Marenco fue anunciado como el décimo famoso que se suma como participante del programa Mira quién baila, de Teletica.

Marenco fue presentado en la edición de De boca en boca. Allí compartió con sus compañeros de elenco del concurso de baile y habló sobre sus emociones de cara al programa.

Pero, minutos más tarde, el querido presentador, quien renunció a Repretel después de 11 años de trabajar ahí, publicó un curioso video en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo y también mostró algunos de sus secretos para afrontar el reto de la pista de baile.

“Ahora sí, se despapayó Tere. Me llamaron al puro final, raspando la olla. Sí, es oficial, voy para Mira quién baila”, dijo Marenco.

Agregó que tiene “varios toques” y ahí mostró algunos detalles de baile en los cuales su hija Irene le ayudó, incluso uno llamado “el toque del toro”.

“Esta va por mi papá, por mi mamá y por la Trafiquina. Actitud es lo que sobra; talento, uno nunca sabe. Nos vemos en la pista de baile y, desde ya, gracias por el apoyo”, concluyó.

Aunque podría decirse que era un secreto a voces, la llegada de Marenco a Teletica llevará al canal a un nuevo nivel, ya que el presentador es uno de los más queridos de la televisión costarricense.