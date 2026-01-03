Viva

Torera puso nervioso a Ítalo Marenco en plena transmisión de Teletica: esto fue lo que pasó

El comentario de la mujer tomó por sorpresa a todos en la corrida de la noche de este viernes 2 de enero por Teletica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Ítalo Marenco
Ítalo Marenco protagonizó un divertido momento con una torera improvisada el viernes por la noche durante la corrida de toros de Teletica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ítalo MarencoTorosTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.