Torera puso nervioso a Ítalo Marenco en plena transmisión de Teletica: esto fue lo que pasó

Ítalo Marenco protagonizó un divertido momento con una torera improvisada el viernes por la noche durante la corrida de toros de Teletica.

El presentador de televisión Ítalo Marenco protagonizó un divertido momento durante la transmisión de los toros de Teletica el viernes 2 de enero por la noche, cuando una torera improvisada le hizo un inusual comentario en plena transmisión.

Todo ocurrió mientras Marenco conversaba con una participante identificada como Jessica. Entre bromas, el presentador la felicitó por su habilidad para esquivar al toro y le preguntó a qué había ido al redondel. La respuesta de la mujer tomó por sorpresa a todos.

“Yo vine a que me revolcara, pero usted no estaba ahí. Vine a que usted me revolcara”, dijo Jessica entre risas, provocando carcajadas entre los humoristas y presentadores que se encontraban en la cabina.

Ante la inesperada declaración, Marenco, visiblemente nervioso, aprovechó para enviarle un saludo a su esposa, quien lo estaba viendo desde casa.

El cómico episodio fue compartido por la televisora en sus redes sociales, donde rápidamente acumuló comentarios de los internautas que celebraron la espontaneidad de Jessica. “Me encantó esa respuesta”, “No te lo esperabas, Ítalo” y “Alguien va a dormir en el sillón”, fueron algunos de los mensajes más destacados en la publicación.