Natalia Monge cuenta cómo tomó a ‘Buen día’ la contratación de Ítalo Marenco

La llegada de Ítalo Marenco a Buen día sacude los primeros días del 2026 y llena de expectativas el futuro del programa de Teletica. Esta noticia entusiasma a muchas personas; entre estas, a Natalia Monge, quien recibe con alegría a su nuevo compañero en la revista matutina.
Monge conversó con La Nación tras el anuncio oficial de la incorporación de Marenco y reveló cómo toma el equipo de Buen día este movimiento. Según explicó, la televisora les informó de esto hace unos días, lo cual generó sorpresa y alegría en el elenco del programa mañanero.
“Fue una muy grata sorpresa porque siento que el equipo ya está completo, pero la llegada de él viene a sumar algo muy bonito, que es su carisma, su experiencia y ese talento que pocas veces se encuentra. O más que talento, el carisma, diría yo, que es la esencia que cada uno impregna al programa”, comentó.
De acuerdo con Natalia, sumado a lo laboral, le alegran las implicaciones personales que tiene esta nueva etapa para Marenco.
“Me alegra muchísimo desde el punto de vista personal, porque sé que él va a llegar a un lugar en el que va a ser muy valorado, muy querido. Es un poco lo que yo he experimentado también desde que estoy en Teletica, que es un lugar en el que se va a sentir muy cómodo”, declaró.
“Entonces me alegra mucho por él, por su familia, porque sé que esto es un paso de crecimiento enorme a nivel personal y a nivel de equipo; sé que para nosotros también va a ser muy, muy bonito”, agregó.
La humorista y presentadora calificó todo el “episodio de Ítalo” —en referencia a su cambio de Repretel a Teletica— como un déjà vu muy lindo, pues ella misma vivió algo similar anteriormente. Cabe recordar que Monge también salió de Repretel, posteriormente fue fichada para un programa de baile y se convirtió en una figura importante para el canal.
“Cuando yo me pongo a ver así atrás, digo: ‘Qué bonito, era un anhelo de mi corazón y se cumplió’. Estoy segura de que para Ítalo también, porque siempre ambos hemos sido muy leales a las empresas que nos hicieron; pero ahora la vida lo premia a él, como me premió a mí hace ya cinco o seis años, con entrar a Teletica”, afirmó la conductora.
“Sin duda alguna, es algo que no es una casualidad y me alegra muchísimo que él lo esté viviendo. También por Cindy (Villalta, su esposa) y su hija pequeñita, Irene, porque sé que va a ser de mucho crecimiento en muchos sentidos para él”, concluyó.
Ítalo Marenco tendrá su primera participación en Buen día este lunes 5 de enero.