Natalia Monge cuenta cómo tomó a ‘Buen día’ la contratación de Ítalo Marenco

Natalia Monge confirmó que desde hace varios días les informaron la contratación de Ítalo Marenco para ser presentador de 'Buen día', de Teletica.

La llegada de Ítalo Marenco a Buen día sacude los primeros días del 2026 y llena de expectativas el futuro del programa de Teletica. Esta noticia entusiasma a muchas personas; entre estas, a Natalia Monge, quien recibe con alegría a su nuevo compañero en la revista matutina.

Monge conversó con La Nación tras el anuncio oficial de la incorporación de Marenco y reveló cómo toma el equipo de Buen día este movimiento. Según explicó, la televisora les informó de esto hace unos días, lo cual generó sorpresa y alegría en el elenco del programa mañanero.

“Fue una muy grata sorpresa porque siento que el equipo ya está completo, pero la llegada de él viene a sumar algo muy bonito, que es su carisma, su experiencia y ese talento que pocas veces se encuentra. O más que talento, el carisma, diría yo, que es la esencia que cada uno impregna al programa”, comentó.

De acuerdo con Natalia, sumado a lo laboral, le alegran las implicaciones personales que tiene esta nueva etapa para Marenco.

“Me alegra muchísimo desde el punto de vista personal, porque sé que él va a llegar a un lugar en el que va a ser muy valorado, muy querido. Es un poco lo que yo he experimentado también desde que estoy en Teletica, que es un lugar en el que se va a sentir muy cómodo”, declaró.

Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión taurina de Teletica desde Pedregal. (Archivo)

“Entonces me alegra mucho por él, por su familia, porque sé que esto es un paso de crecimiento enorme a nivel personal y a nivel de equipo; sé que para nosotros también va a ser muy, muy bonito”, agregó.

La humorista y presentadora calificó todo el “episodio de Ítalo” —en referencia a su cambio de Repretel a Teletica— como un déjà vu muy lindo, pues ella misma vivió algo similar anteriormente. Cabe recordar que Monge también salió de Repretel, posteriormente fue fichada para un programa de baile y se convirtió en una figura importante para el canal.

“Cuando yo me pongo a ver así atrás, digo: ‘Qué bonito, era un anhelo de mi corazón y se cumplió’. Estoy segura de que para Ítalo también, porque siempre ambos hemos sido muy leales a las empresas que nos hicieron; pero ahora la vida lo premia a él, como me premió a mí hace ya cinco o seis años, con entrar a Teletica”, afirmó la conductora.

“Sin duda alguna, es algo que no es una casualidad y me alegra muchísimo que él lo esté viviendo. También por Cindy (Villalta, su esposa) y su hija pequeñita, Irene, porque sé que va a ser de mucho crecimiento en muchos sentidos para él”, concluyó.

Ítalo Marenco tendrá su primera participación en Buen día este lunes 5 de enero.