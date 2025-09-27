¿Bismarck Méndez le regaló un carro nuevo a Montserrat del Castillo? ‘Yo sé que usted no la ha pasado muy bien últimamente’

Montserrat del Castillo no podía creer la sorpresa que le tenía su compañero Bismarck Méndez en las afueras de Teletica.

Una gran sorpresa le dio Bismarck Méndez a su compañera de De boca en boca, Montserrat del Castillo. El presentador llegó a Teletica nada más y nada menos que con un carro nuevo para dárselo a la también conductora del programa de farándula de Canal 7.

Méndez, muy a su estilo, fue a buscar a Del Castillo a los camerinos de la empresa para mostrarle el regalo que le tenía. Ella hasta salió despeinada porque estaba justo arreglándose el cabello.

La llevó con engaños y en el camino no le decía nada de lo que iba a pasar. “Como yo sé que usted no la ha pasado muy bien últimamente, adivine qué...”, le dijo Bismarck y le dio las llaves del carro que la estaba esperando en las afueras de Teletica.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo pasó bochornoso momento en aeropuerto de México: Vea el video

Montserrat, muy sorprendida y entre risas nerviosas, solo atinaba a preguntar si era real.

“Ay, lo que hace uno por las hermanitas. ¡Felicidades, Montse, se lo merece! ¡Disfrútelo!”, le dijo Méndez.

La sorpresa y la emoción de Montserrat quedaron registradas en un video que publicó en sus redes sociales. Acompañando al clip, la presentadora publicó un mensaje: “Gracias, Bismarck, por ser el hermano que no tuve, por creer en mí y ayudarme a crecer, pero sobre todo por alegrarte por las cosas con las que Dios me bendice”.

Al cierre del mensaje, Del Castillo afirmó que se siente agradecida por formar parte de la familia de una marca de vehículos, por lo que podría asumirse que el carro es parte de alguna negociación de la presentadora con ellos.