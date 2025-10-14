Viva

Bismarck Méndez lucha contra un problema que pocos conocían y que no muestra en TV: vea de qué se trata

El presentador de ‘De boca en boca’, de Teletica, no tuvo reparo en mostrar el detalle en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Bismarck Méndez De boca en boca
Bismarck Méndez mostró parte del tratamiento que se aplica para su situación. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bismarck MéndezDe boca en bocaTeletica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.