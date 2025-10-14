Bismarck Méndez lucha contra un problema que pocos conocían y que no muestra en TV: vea de qué se trata

Bismarck Méndez mostró parte del tratamiento que se aplica para su situación.

El presentador Bismarck Méndez, rostro del programa diario De boca en boca de Teletica, mostró en sus redes sociales cómo se enfrenta a un problema muy común entre los hombres.

En las historias de Instagram, Bismarck, quien tiene acostumbrados a sus seguidores con su buen humor y transparencia, enseñó el momento en el que se aplica un tratamiento capilar de células madre que lo ayudaría a evitar la calvicie.

En uno de los videos mostró parte del proceso y, de paso, cómo en su cabeza se nota la pérdida de cabello. En otra imagen se ve que está utilizando una máquina especial que es posiblemente parte del tratamiento.

Bismarck no hizo ningún comentario en los videos, pero sí etiquetó al lugar donde realiza el procedimiento.