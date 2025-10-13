Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez criticaron al Chiqui Brenes: vea el inesperado momento

El desempeño de Randall 'Chiqui' Brenes dejó insatisfechos a los jueces de 'Mira quién baila', así como a Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez, presentadores de Teletica.

Como todos los lunes, este 13 de octubre, en De boca en boca hicieron un repaso de las coreografías de la última gala de Mira quién baila. Lo peculiar de esta ocasión, fue que Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez no ocultaron su inconformidad con la participación de Randall Chiqui Brenes.

Brenes, quien acabó nominado por los jueces del formato de Teletica, bailó quickstep al ritmo de la icónica canción Rapper’s Delight de la agrupación The Sugarhill Gang. Ante esta actuación, los conductores se mostraron críticos como pocas veces.

“Lo mejor aquí fue la pieza, la verdad. Diay, le faltó mucho al Chiqui; hay que ser sinceros”, dijo Hoffmann apenas terminó de proyectarse en la transmisión el baile del ídolo del Club Sport Cartaginés.

LEA MÁS: Mamá del Chiqui Brenes reaccionó a lo que le dijeron los jueces de ‘Mira quién baila’ a su hijo

Méndez secundó a su compañero y tras un breve comentario sobre la relevancia del tema musical que interpretó el Chiqui, considerado el primer éxito de rap en la historia, lanzó su apreciación.

“Diay, era un temazo y era para hacerlo todavía, ¡Ay!... más calle, diría yo”, dijo con tono de insatisfacción. Y agregó: “Con ese inicio (de la canción) yo me vuelvo loco”.

Esta fue la reacción de Mauricio Hoffmann y Bismarck Méndez al baile de Randall el 'Chiqui' Brenes

Finalmente, Hoffmann destacó que pese a todo, la pareja realizó “buenas acrobacias” en la pista.

Randall Brenes afronta por segunda vez una nominación en el concurso. Luego de vencer por amplio margen en la votación del público a la miss Ivonne Cerdas, logró continuar en la competencia.

Ahora, se enfrentará al humorista Daniel Montoya, quien también fue nominado anteriormente. Uno de los dos dirá adiós a Mira quién baila el domingo 19 de octubre.