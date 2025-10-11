Así reaccionó Mauricio Hoffmann tras el decomiso del carro: ¿Quién fue su salvador?

Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica, vivió un incómodo momento el jueves cuando le decomisaron el carro en el que viajaba.

Este jueves 9 de octubre trascendió que al presentador Mauricio Hoffmann, de los programas De Boca en boca y Sábado feliz de Teletica, le decomisaron las autoridades de tránsito el carro en el que se trasladaba.

Hoffmann se topó con un operativo mientras conducía y fue detenido por los oficiales, ya que el vehículo no contaba con placas y tenía un permiso de circulación vencido hace aproximadamente dos años.

Hoffmann afirmó al medio Trece Noticias que el carro pertenece a una agencia con la que él trabaja como embajador de marca, por lo cual es esa empresa la encargada del trámite de circulación.

El incómodo momento provocó que Hoffmann se quedara sin medio de transporte ese día; sin embargo, lejos de preocuparse, el presentador se tomó la situación por el lado amable y contó con la ayuda de un amigo especial para poder regresar a su casa.

En un video que publicó Bismarck Méndez en su cuenta de Instagram se ve a Hoffmann vacilando con el hecho. Ingresó a las instalaciones de Teletica a pie, sonriendo y hasta dando brinquitos.

Horas más tarde, según el clip, tuvo que pedirle a Bismarck que lo llevara a su casa. “Me da ride, mae, a la choza”, le dijo Mauricio a su compañero, quien aceptó entre risas.