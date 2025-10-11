Viva

Así reaccionó Mauricio Hoffmann tras el decomiso del carro: ¿Quién fue su salvador?

El jueves 9 de octubre al presentador de Teletica vivió un incómodo momento cuando los oficiales de Tránsito le quitaron el vehículo en el que viajaba

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y Juan Pablo Sanabria
Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica, vivió un incómodo momento el jueves cuando le decomisaron el carro en el que viajaba. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannTeleticaDe boca en boca
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.