A Mauricio Hoffmann le decomisaron carro que conducía en operativo de tránsito: esto dijo

Mauricio Hoffmann brindó declaraciones en medio del operativo de tránsito en el que le decomisaron el vehículo que conducía.

Mauricio Hoffmann vivió una incómoda situación, luego de que la Policía de Tránsito le decomisara el vehículo que conducía durante un operativo, y todo quedara captado por las cámaras del noticiero de Canal 13.

De acuerdo con Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito, en declaraciones dadas a Trece Noticias, el vehículo no contaba con placas y tenía un permiso de circulación vencido hace aproximadamente dos años.

“La ley no hace distinción. Quien quiera que esté manejando el vehículo, el oficial lo detiene y procede con lo que corresponde. En este caso, le hace las boletas y el vehículo queda decomisado”, dijo Sánchez.

Hoffmann también atendió en el sitio al medio estatal y aseguró que se encontraba haciendo un trabajo como embajador de marca para la agencia dueña del carro, por lo que esta es la que deberá responder por lo sucedido.

“Una lamentable situación incómoda; un infortunio. Pero bueno, nada más algo que tenga responder la agencia, en este caso, que es a la que le competería. El vehículo es de la agencia. Yo ando haciendo un trabajo como embajador de marca para ellos, en este carro, justamente”, declaró el conductor de Teletica.

Posteriormente, un representante de mercadeo de la agencia llegó al lugar y expresó que el departamento legal de la empresa se encargará del caso.