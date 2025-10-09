Viva

Mauricio Hoffmann lanza dardo a periodista de Teletica por episodio del pasado: ‘Vos fuiste grosero conmigo’; vea el momento

El presentador de ‘De boca en boca’ le dijo en vivo, a quien hoy es su compañero, que cuando este trabajaba en Repretel fue invasivo con él

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mauricio Hoffmann
Mauricio Hoffmann (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio HoffmannDe boca en bocaTeleticaDiego Piñar
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.