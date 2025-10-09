Mauricio Hoffmann lanza dardo a periodista de Teletica por episodio del pasado: ‘Vos fuiste grosero conmigo’; vea el momento

Mientras Intrusos de la farándula estuvo al aire, Mauricio Hoffmann fue una de las figuras públicas que más a menudo estaba involucrado en las notas del programa y esta situación no pasó desapercibida para el presentador.

Curiosamente, años después, por esas vueltas de la vida, Hoffmann terminó trabajando en Teletica con dos exfiguras de aquel espacio de Repretel: Bismarck Méndez y el periodista Diego Piñar.

Esto provocó un llamativo intercambio entre Mauricio y Piñar, durante la edición de este 8 de octubre de De boca en boca. Todo ocurrió al hablar sobre la actualidad de Coco Vargas, quien fue una figura crítica de la farándula tica.

Mauricio Hoffmann a Diego Piñar: 'Vos fuiste grosero conmigo'

Ante esto, Méndez recordó el estilo punzante de Vargas y lo comparó con los tiempos de Intrusos. Hoffmann aportó al comentario de Bismarck y expresó que le parecía algo grosero el tono de la exconductora y del programa de Repretel.

Esto desató la reacción de Diego Piñar, quien le preguntó a su compañero si él, mientras fue periodista de Intrusos, llegó a ser grosero, a lo que Hoffmann aseguró: “Vos fuiste grosero conmigo”.

La conversación tomó un tono cómico, casi como un “pleito” dramatizado en pantalla, cuando Bismarck Méndez solicitó a la producción que enfocara a los dos comunicadores.

Mauricio Hoffmann y Diego Piñar protagonizaron un cómico intercambio en el que se 'reclamaron' por el pasado. (Captura de video)

En ese momento, Piñar le consultó a Mauricio si le guardaba algún resentimiento por aquella etapa y el conductor se sinceró entre risas.

“No, para nada, yo superé todo lo que tenía que superar. Vos trajiste a colación algo del pasado, donde ustedes como medios fueron muy groseros, claro. Eran invasivos, intrusivos, irrespetuosos”, comentó.

Piñar continuó incisivo con su cuestionamiento y le pidió que le mencionara una vez en el que le haya faltado el respeto. “Me lo faltaste siendo tan invasivo”, contestó Hoffmann.

Luego de esto, el periodista, quien es jefe de información de De boca en boca, le recalcó al conductor televisivo que era una figura pública y ambos concluyeron el diálogo entre carcajadas.