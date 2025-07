Conozca los secretos más curiosos de los presentadores de ‘De boca en boca’

Montserrat del Castillo , Bismarck Méndez y María Fernanda León, presentadores de De boca en boca, aceptaron un reto en el que debieron revelar detalles personales sobre sus compañeros.

Las respuestas no solo provocaron risas, sino que dejaron en evidencia los gestos y reacciones más curiosas del equipo.

Montserrat comenzó la dinámica con un comentario inesperado sobre Bismarck. “Cuando él está a punto de equivocarse, empieza a rascarse el brazo. Luego me vuelve a ver, como diciendo ‘voy para abajo, voy para abajo’”, aseguró entre risas.

Los presentadores Montserrat Del Castillo, Bismarck Méndez y María Fernanda León pusieron a prueba sus conocimientos y revelaron los secretos de sus compañeros. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La conductora también agregó otro gesto peculiar que ha notado en su colega cuando atraviesa situaciones de tensión. “Cuando Bismarck está nervioso o algo lo acongoja, empieza a rascarse la parte trasera de la cabeza... ya tiene pelón ahí”, comentó.

Durante el turno de Bismark, él ofreció un detalle sobre la forma en que María Fernanda enfrenta el enojo. “Cuando está molesta o no quiere hablar con alguien, se va y empieza a repetir ‘Ahora no. Ahora no. Ahora no’”, explicó con humor.

León, por su parte, compartió un dato sobre Monserrat que casi nadie conocía.

“Lo que no saben es que Montse es extremadamente ordenada, superestructurada y organizada. Me regaña, y esa es su forma de amar”, dijo.

Los presentadores pasan mucho tiempo juntos entre semana, debido al programa, y siempre se les ve riéndose y disfrutando su compañía.