Omar Cascante denuncia que su hermano fue mal diagnosticado antes de morir

El periodista Omar Cascante denunció que su hermano menor, Gustavo Cascante, habría sido mal diagnosticado antes de fallecer, hace una semana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el comunicador relató que Gustavo murió tras acudir a un centro médico porque no se sentía bien.

“Hace días perdimos a mi hermano menor, Tocho. Llegó a un centro médico, no se sentía bien. Le dijeron que era un ataque de ansiedad; minutos después ya no estaba con nosotros, así de fugaz”, expresó Cascante en el video.

El periodista señaló que, desde ese momento, ha reflexionado sobre lo ocurrido, no desde el enojo, sino desde la responsabilidad de advertir que una situación como esta podría sucederle a cualquier persona.

“Uno siempre cree que estas historias les pasan a otros; uno escucha casos, ve noticias, lee comentarios, y mientras no toque la puerta de la casa, el problema pareciera ser lejano. Nosotros jamás imaginamos formar parte de esa estadística y hoy lo somos”, añadió.

Gustavo Cascante (en medio) era el hermano menor del periodista Omar Cascante. (Tomada de redes sociales )

Desde su rol como comunicador, Cascante manifestó su preocupación por la respuesta del sistema de salud ante casos como el de su hermano, así como por los protocolos que se activan cuando los síntomas pueden confundirse fácilmente.

“Cuando una persona llega diciendo: ‘No me siento bien, algo no está bien’, la atención no debería comenzar únicamente con el chequeo de signos vitales. También debería empezar con la capacidad de escuchar y empatizar”, enfatizó.

Asimismo, destacó que una sociedad madura no es la que evita conversaciones incómodas, sino la que se cuestiona para corregir sus fallas.

“Mi hermano ya no vuelve, pero quizás su partida pueda dejarnos una reflexión necesaria”, indicó.

El comunicador también recalcó que ningún paciente debería sentirse tratado como un número ni ser reducido a una conclusión apresurada.

“Detrás de cada sala de espera hay familias enteras, como la suya o como la mía, aferrándose a la esperanza”, comentó.

Finalmente, subrayó que la diferencia entre una tragedia y una nueva oportunidad puede ser cuestión de minutos, y que existen profesiones en las que ese tiempo exige no solo preparación, sino también empatía, sensibilidad y humanidad.

Cascante había adelantado la mañana de este martes que se referiría al presunto mal diagnóstico que habría recibido su hermano horas antes de su fallecimiento. Ante esto, La Nación consultó al departamento de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para obtener su versión sobre el caso; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.