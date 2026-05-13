Viva

Omar Cascante denuncia que su hermano fue mal diagnosticado antes de morir

El periodista compartió los detalles sobre el fallecimiento de su hermano menor

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Por Fátima Jiménez
Hermano de Omar Cascante, Gustavo Cascante y su funeral.
El hermano de Omar Cascante, Gustavo Cascante (en medio), falleció hace una semana. (Tomada de redes )







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Omar CascanteHermano de Omar Cascante
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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