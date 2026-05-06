Omar Cascante de luto: Esto es lo que se sabe del funeral de su hermano menor

Omar Cascante (derecha) junto a sus hermanos Juan José (izquierda) y Gustavo (centro), quien falleció el martes.

El periodista y expresentador de televisión Omar Cascante atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de su hermano menor, Gustavo Cascante, quien murió el martes a los 40 años.

Este miércoles 6 de mayo, otro de sus hermanos, Juan José Cascante, compartió detalles sobre las honras fúnebres de Gustavo, a quien cariñosamente llamaban “Tocho”.

“Quienes deseen acompañarnos a las honras fúnebres de nuestro amado Tocho, desde este momento estamos en la Iglesia Vida Nueva o llamada también Asambleas de Dios en Alajuela”, comunicó.

El funeral se realizará este miércoles a las 3 p. m. en ese mismo templo.

“Infinitas gracias de corazón por sus muestras de cariño”, agregó Juan José, agradeciendo el apoyo recibido por la familia en este momento de duelo.

La noche del martes, Omar Cascante compartió en sus redes sociales una imagen con un lazo negro, símbolo de luto, junto a un mensaje en el que expresó que su alma estaba “triste hasta la muerte”, dejando entrever la pérdida que enfrentaba.