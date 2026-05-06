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Omar Cascante de luto: Esto es lo que se sabe del funeral de su hermano menor

El expresentador confirmó la sensible pérdida el martes, y este miércoles su otro hermano compartió unas palabras y los detalles de la despedida

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Por Fátima Jiménez
Hermano de Omar Cascante, Gustavo Cascante y su funeral.
Omar Cascante (derecha) junto a sus hermanos Juan José (izquierda) y Gustavo (centro), quien falleció el martes. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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