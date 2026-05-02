Omar Cascante responde a seguidor que criticó su forma de vivir la fe: ‘No sea como esta persona’

El comunicador costarricense Omar Cascante decidió compartir un mensaje que recibió de un seguidor, el cual cuestionaba su forma de vivir la fe y su relación con Dios. Ante el cuestionamiento, el periodista optó por contestar públicamente para generar una reflexión sobre la empatía.

El texto, enviado de manera privada, señalaba que para servir verdaderamente a Dios el comunicador debía “llevar un discipulado o mínimo un seminario”. Además, el usuario le exigía experimentar un “arrepentimiento genuino” y “nacer de nuevo”, citando pasajes bíblicos como san Juan 3 y san Juan 9.

El seguidor incluso afirmó que, de no cumplir con estos requisitos, las palabras de Cascante “no edifican”.

Lejos de ignorar el comentario, Cascante respondió con un mensaje centrado en la misericordia. “Hay personas que conocen versículos de la Biblia al dedillo, pero no saben cómo tratar con misericordia a los otros”, expresó el comunicador.

Cascante cuestionó las actitudes que, a su criterio, contradicen lo que algunos profesan en el ámbito religioso. “Usted puede tener la doctrina correcta y aun así estar muy lejos de ser ejemplo. Y cuando eso pasa, lo que debía convertirse en un puente se vuelve una barrera que aleja”, añadió.

Asimismo, enfatizó que la fe no debe utilizarse para señalar a otros, sino para acercarlos. “Dios no envió a su hijo a clasificar personas, lo envió para acercarlas. La gente no se aleja de Dios, se aleja de la forma en la que algunos lo representan... Por eso, si usted va a alguna iglesia, si usted sirve, si usted habla de fe, no sea como esa persona que me escribió; hágalo de una manera que sane”, afirmó.

Cascante cerró su mensaje con un llamado a practicar una espiritualidad basada en el amor y no en el juicio. “La verdadera evidencia de Dios en alguien no es cuánto sabe, es cuánto ama”, concluyó.