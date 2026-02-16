Omar Cascante regresó a la pantalla de Teletica luego de año y medio de su despido

Omar Cascante regresó este lunes a la pantalla de Teletica, año y medio después de su despido como presentador de la revista matutina 'Buen día'.

El periodista Omar Cascante regresó este lunes 16 de febrero a la pantalla de Teletica, un año y medio después de su despido de la revista matutina Buen día, donde trabajó durante al menos ocho años.

Esta vez volvió como entrevistado en el programa De boca en boca, donde habló abiertamente sobre su proceso para dejar el licor, hábito que mantuvo por 19 años.

Según contó, y como ya lo había compartido en sus redes sociales, lleva varios meses sin beber, y desde entonces su vida “cambió por completo”.

Cascante relató que el momento clave que lo llevó a tomar esta decisión fue cuando vio a su pareja embarazada mientras él sostenía una lata de cerveza. Fue en diciembre de 2024 cuando decidió que esa sería la última vez que bebía.

“Me quedé viendo lo que estaba tomando y les dije a los que estaban conmigo que era lo último que tomaba (...). Esa fue la última vez que lo hice”, recordó.

También habló sobre cómo su hijo mayor enfrentó la noticia de su salida de Teletica: “El día que me despidieron... Daniel estaba conmigo y él estaba viendo hacia el cielo y estaba llorando, me dijo que no podía soportar el dolor mío”, contó con emoción.

En ese momento, Cascante le recordó que “Dios nunca nos ha abandonado”.

Tras su salida de Teletica, Cascante hizo apariciones esporádicas en televisión; incluso fue invitado como presentador en Canal Opa! y en Repretel.

Hoy, el periodista, quien con frecuencia afirma que la mano de Dios está presente en su vida, se muestra profundamente orgulloso del cambio que emprendió y que mantiene firme hasta la actualidad.