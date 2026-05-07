Omar Cascante dedica desgarrador mensaje a su hermano fallecido: ‘Perdí una parte de mi vida’

Omar Cascante compartió una sentida carta tras el fallecimiento de su hermano menor, Gustavo. Además, compartió fotografías de su infancia juntos.

Omar Cascante, reconocido presentador de televisión, compartió una sentida carta tras el fallecimiento de su hermano menor, Gustavo, ocurrido el pasado martes.

En su mensaje, el comunicador describió el profundo dolor que atraviesa y reveló una promesa de vida que le hizo a su pequeño sobrino ante la inesperada partida de su padre,

Gustavo Cascante tenía 40 años a la hora de su fallecimiento y era papá de un niño llamado Samuel.

En su sentido mensaje, Omar se refirió a la relación cercana que tuvieron él y su hermano.

“Hace pocas horas perdí a mi hermano. Y con él también perdí una parte de mi vida. Su partida inesperada deja silencios en lugares donde antes había hogar. Apenas pude disfrutarlo 40 años. Parece mucho hasta que el amor hace cuentas y uno entiende que ni 100 años alcanzan cuando se ama de verdad”, escribió.

En el texto también posteó una serie de imágenes junto a su hermano, sus hijos y su sobrino. Cascante lamentó la muerte de su hermano, quien a su vez era su amigo.

“Se fue mi confidente. Mi amigo. Uno de los hombres con el corazón más noble que jamás conocí. La casa ya no volverá a sonar igual. Las fiestas familiares tendrán risas… pero ya no tendrán esa risa. Y habrá una silla vacía que nadie podrá ocupar. ¡La vida te costó, hermano! Te golpeó duro muchas veces. Te hizo llorar. Pero aun en medio de tus luchas… nunca dejaste de amar”, comentó el presentador.

Además, le agradeció por el tiempo y el amor compartido y escribió una profunda promesa que llegará hasta el cielo.

“Gracias, Tochito de mi alma… por amar a mis hijos como suyos. Por cada abrazo, por cada beso en la frente acompañado de aquel: ‘Te amo, mi Cachorrito’. Hoy, con el alma hecha pedazos, quiero hacerte una promesa: mientras Dios me dé vida, a Samuel nunca le faltará un abrazo, un consejo, una oración ni una mano que lo sostenga”, afirmó.

También prometió que lo cuidará “hasta su último suspiro”. Cascante terminó su mensaje publicando un nuevo video donde, entre lágrimas, le agradeció a sus seguidores por las palabras de aliento y pidió oraciones para él, sus padres y el resto de su familia.