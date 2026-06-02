Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para la gala dorada

Miss Universo Costa Rica 2026 inició sus actividades oficiales con la llegada al país de la actual reina del certamen mundial, Fátima Bosch, este lunes por la noche. Ella participará en los eventos previos a la elección de la nueva representante nacional, cuya esperada Gala Dorada se celebrará este viernes 5 de junio.

A su llegada al país, Bosch expresó su entusiasmo por conocer más sobre la cultura costarricense.

“Estoy muy emocionada, ya quería venir. Quiero que me den el recorrido turístico como se debe. Yo sé que tienen mucha cultura, historia, flora, fauna y comida riquísima. Entonces, estoy muy feliz y, como dice su eslogan, pura vida”, comentó a la producción del certamen.

La reina de belleza también aseguró que espera disfrutar de su estadía luego de una larga jornada de viaje y adelantó que tiene grandes expectativas sobre la final del certamen tico

“He visto todos los flyers que han sacado y toda la organización que hay detrás de esto. Estoy muy emocionada porque sé que se vienen muchísimas sorpresas”, afirmó.

La Gala Dorada del próximo viernes 5 de junio se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

La organización también confirmó recientemente al panel de jueces encargado de elegir a la próxima representante nacional. El grupo estará integrado por Kurt Werner, Geury Rodríguez, Natalia Quesada y Ramiro Barrio, así como por las exreinas costarricenses Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees. Además, participará nuevamente Victoria Kjær Theilvig.