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Miss Universo Fátima Bosch ya está en Costa Rica para la gala dorada

La mexicana es parte de los invitados especiales a la coronación del certamen costarricense

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Por Fiorella Montoya
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y el jugador del América Kevin Álvarez
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ya se encuentra en suelo costarricense. (Instagram)







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Fátima BoschMiss Universo Costa Rica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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